Il Mattino: Accordo ad un passo tra Fiorentina e Napoli per Veretout. Diawara contropartita?

Secondo quanto riportato da Il Mattino in data odierna, i due club sono vicinissimi alla conclusione positiva della trattativa, sembra da quanto trapela nell'operazione potrebbe rientrare anche il me...

Secondo quanto riportato da Il Mattino in data odierna, i due club sono vicinissimi alla conclusione positiva della trattativa, sembra da quanto trapela nell'operazione potrebbe rientrare anche il mediano Amadou Diawara, fuori dal progetto del tecnico dei campani e vecchio pallino di Corvino che lo ha portato in Italia ai tempi del Bologna.

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