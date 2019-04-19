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Il Mattino: Accordo ad un passo tra Fiorentina e Napoli per Veretout. Diawara contropartita?

Secondo quanto riportato da Il Mattino in data odierna, i due club sono vicinissimi alla conclusione positiva della trattativa, sembra da quanto trapela nell'operazione potrebbe rientrare anche  il me...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 aprile 2019 20:11
Il Mattino: Accordo ad un passo tra Fiorentina e Napoli per Veretout. Diawara contropartita? - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Il Mattino in data odierna, i due club sono vicinissimi alla conclusione positiva della trattativa, sembra da quanto trapela nell'operazione potrebbe rientrare anche  il mediano Amadou Diawara, fuori dal progetto del tecnico dei campani e vecchio pallino di Corvino che lo ha portato in Italia ai tempi del Bologna.

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