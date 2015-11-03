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Notizie Calciomercato Napoli Fiorentina

La Nazione, settimana decisiva per Malcuit alla Fiorentina

24 gennaio 2021 09:50

Giuntoli: "Il mio più grande rimpianto è stato quello di non aver portato Astori al Napoli"

02 aprile 2020 19:07

Ilicic fu vicinissimo al Napoli in estate. Decisiva la volontà di Gasp per trattenerlo..

30 ottobre 2019 19:42

Giuffredi: "Veretout? Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie sono cambiate"

10 ottobre 2019 21:34

Gazzetta, per Jordan Veretout il Napoli potrebbe inserire Ounas. Mentre il Milan Cutrone...

01 luglio 2019 10:14

Gazzetta, Veretout preferisce trasferirsi al Napoli che andare al Milan. Il Napoli potrebbe inserire...

29 giugno 2019 09:54

Agente Pezzella: "I partenopei non mi hanno mai contattato, ve lo assicuro"

14 giugno 2019 18:47

La Nazione, Veretout andrà al Napoli mentre Pezzella resterà ancora in maglia viola

08 giugno 2019 21:58

SkySport: Ilicic-Napoli accordo fatto. Manca l'ok dell'Atalanta. Ecco quanto andrebbe a guadagnare..

21 maggio 2019 08:40

Possibile asse di scambio Mario Rui-Cristiano Biraghi per il reparto difensivo

16 maggio 2019 09:50

Jordan Veretout ha conseguito un accordo con la società del Napoli. I dettagli

15 maggio 2019 13:55

Il Mattino: Accordo ad un passo tra Fiorentina e Napoli per Veretout. Diawara contropartita?

19 aprile 2019 20:11

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