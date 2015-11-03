Notizie Calciomercato Napoli Fiorentina

La Nazione, settimana decisiva per Malcuit alla Fiorentina
24 gennaio 2021 09:50
Giuntoli: "Il mio più grande rimpianto è stato quello di non aver portato Astori al Napoli"
02 aprile 2020 19:07
Ilicic fu vicinissimo al Napoli in estate. Decisiva la volontà di Gasp per trattenerlo..
30 ottobre 2019 19:42
Giuffredi: "Veretout? Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie sono cambiate"
10 ottobre 2019 21:34
Gazzetta, per Jordan Veretout il Napoli potrebbe inserire Ounas. Mentre il Milan Cutrone...
01 luglio 2019 10:14
Gazzetta, Veretout preferisce trasferirsi al Napoli che andare al Milan. Il Napoli potrebbe inserire...
29 giugno 2019 09:54
Agente Pezzella: "I partenopei non mi hanno mai contattato, ve lo assicuro"
14 giugno 2019 18:47
La Nazione, Veretout andrà al Napoli mentre Pezzella resterà ancora in maglia viola
08 giugno 2019 21:58
SkySport: Ilicic-Napoli accordo fatto. Manca l'ok dell'Atalanta. Ecco quanto andrebbe a guadagnare..
21 maggio 2019 08:40
Possibile asse di scambio Mario Rui-Cristiano Biraghi per il reparto difensivo
16 maggio 2019 09:50
Jordan Veretout ha conseguito un accordo con la società del Napoli. I dettagli
15 maggio 2019 13:55
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