Possibile asse di scambio Mario Rui-Cristiano Biraghi per il reparto difensivo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com c'è un'ipotesi di scambio tra Mario Rui e Cristiano Biraghi. La Fiorentina, infatti, ha inserito il nome del terzino ex Empoli per sostituire il partente...

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com c'è un'ipotesi di scambio tra Mario Rui e Cristiano Biraghi. La Fiorentina, infatti, ha inserito il nome del terzino ex Empoli per sostituire il partente Cristiano Biraghi, nel mirino di club internazionali. Un'operazione che potrebbe esser facilitata da Mario Giuffredi: il potente agente è il manager di entrambi gli esterni e che vanta buoni rapporti sia con la dirigenza partenopea sia con quella gigliata. Il Napoli valuta 15 milioni il costo del cartellino di Mario Rui.