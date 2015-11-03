Notizie Mario Rui Fiorentina

Aumentano le assenze in casa Napoli: Gollini non convocato per un problema muscolare, Mario Rui in dubbio
16 maggio 2024 14:16
Napoli, tanti dubbi in vista della Fiorentina: guai fisici per Osimhen, Zielinski, Lindstrom e Mario Rui
14 maggio 2024 16:03
Ag. Mario Rui, Di Lorenzo e Politano: "Quello che ha fatto Garcia contro la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti"
10 ottobre 2023 22:27
Caos Napoli, l'agente di Mario Rui attacca Rudi Garcia: "Irrispettoso e sciagurato. Poteva dirlo prima"
04 ottobre 2023 20:08
Mario Rui tocca per tre volte di mani nella sua area. Manca un rigore alla Fiorentina nel primo tempo
10 aprile 2022 15:55
Mario Rui ancora ci pensa: "Se fosse contato solo il campo, avremmo vinto noi lo scudetto"
12 febbraio 2022 17:40
Squalificati, sette i calciatori fermati un turno. Gattuso perde Mario Rui. La lista completa
14 gennaio 2020 19:26
Possibile asse di scambio Mario Rui-Cristiano Biraghi per il reparto difensivo
16 maggio 2019 09:50
PROBABILI FORMAZIONI: INSIGNE NON CE LA FA, SARRI SCEGLIE ZIELINSKI. MARIO RUI A SINISTRA...
10 dicembre 2017 12:04
Roma che batosta, Mario Rui si rompe il crociato in allenamento. Lo aveva soffiato alla Fiorentina nel mercato
30 luglio 2016 19:27
La Roma soffia con dieci milioni Mario Rui alla Fiorentina
07 giugno 2016 20:41
Gazzetta, Mario Rui sempre piu vicino alla Fiorentina. Tre nuovi innesti in società
21 maggio 2016 09:40
Si tratta per Mario Rui ma il sogno è portare Saponara alla Fiorentina, ci sono due strade per averlo
20 maggio 2016 09:24
"Sousa ancora in bilico, contattato Rudi Garcia. Il motivo è chiarissimo. Con l'Empoli c'è una trattativa..."
20 maggio 2016 08:51
Corsi: "Pasqual viene all'Empoli solo se motivato. Su Mario Rui Montella mi disse..."
19 maggio 2016 18:19
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