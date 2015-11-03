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Notizie Mario Rui Fiorentina

Aumentano le assenze in casa Napoli: Gollini non convocato per un problema muscolare, Mario Rui in dubbio

16 maggio 2024 14:16

Napoli, tanti dubbi in vista della Fiorentina: guai fisici per Osimhen, Zielinski, Lindstrom e Mario Rui

14 maggio 2024 16:03

Ag. Mario Rui, Di Lorenzo e Politano: "Quello che ha fatto Garcia contro la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti"

10 ottobre 2023 22:27

Caos Napoli, l'agente di Mario Rui attacca Rudi Garcia: "Irrispettoso e sciagurato. Poteva dirlo prima"

04 ottobre 2023 20:08

Mario Rui tocca per tre volte di mani nella sua area. Manca un rigore alla Fiorentina nel primo tempo

10 aprile 2022 15:55

Mario Rui ancora ci pensa: "Se fosse contato solo il campo, avremmo vinto noi lo scudetto"

12 febbraio 2022 17:40

Squalificati, sette i calciatori fermati un turno. Gattuso perde Mario Rui. La lista completa

14 gennaio 2020 19:26

Possibile asse di scambio Mario Rui-Cristiano Biraghi per il reparto difensivo

16 maggio 2019 09:50

PROBABILI FORMAZIONI: INSIGNE NON CE LA FA, SARRI SCEGLIE ZIELINSKI. MARIO RUI A SINISTRA...

10 dicembre 2017 12:04

Roma che batosta, Mario Rui si rompe il crociato in allenamento. Lo aveva soffiato alla Fiorentina nel mercato

30 luglio 2016 19:27

La Roma soffia con dieci milioni Mario Rui alla Fiorentina

07 giugno 2016 20:41

Gazzetta, Mario Rui sempre piu vicino alla Fiorentina. Tre nuovi innesti in società

21 maggio 2016 09:40

Si tratta per Mario Rui ma il sogno è portare Saponara alla Fiorentina, ci sono due strade per averlo

20 maggio 2016 09:24

"Sousa ancora in bilico, contattato Rudi Garcia. Il motivo è chiarissimo. Con l'Empoli c'è una trattativa..."

20 maggio 2016 08:51

Corsi: "Pasqual viene all'Empoli solo se motivato. Su Mario Rui Montella mi disse..."

19 maggio 2016 18:19

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