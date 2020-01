Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata sette giocatori, tra cui Mario Rui del Napoli che quindi non giocherà contro la Fiorentina, dopo le gare della diciannovesima giornata e in vista della prima di ritorno. Non saranno a disposizione dei rispettivi tecnici Senad Lulic (Lazio), Dimitri Bisoli (Brescia), Domenico Criscito (Genoa), Alessandro Florenzi (Roma), Hans Hateboer (Atalanta), Aleksandar Kolarov (Roma) e Mario Rui (Napoli).

TuttoMercatoWeb.com