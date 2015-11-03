Notizie Napoli Fiorentina Fiorentina

Lo Monaco: "Napoli? Partita difficile contro la Fiorentina, più di quella con l'Inter. Deve stare attento"
08 marzo 2025 16:58
I convocati della Fiorentina per il Napoli: Folorunsho non recupera, c'è anche Adli
08 marzo 2025 16:26
Santacroce: "Napoli, attento. Palladino non vorrà fare una figuraccia contro la squadra per la quale tifa"
07 marzo 2025 16:10
Baiano avvisa: "Rientro Kean? Ai difensori del Napoli direi occhio... Ha una forza d'urto formidabile"
05 marzo 2025 16:46
Mazzocchi: "Fiorentina sta facendo bene ma noi abbiamo l'obbligo di dare tutto per la nostra gente"
18 gennaio 2024 20:03
La Fiorentina cambia all'ultimo: Nico Gonzalez va in panchina al posto di Vannucchi
18 gennaio 2024 19:54
Barone: "Fiorentina non era su Ngonge. Attaccante dal mercato? Siamo soddisfatti di Beltran e Nzola"
18 gennaio 2024 19:36
Quarta: "Questo è il risultato di una grande stagione fatta. Abbiamo imparato dagli errori"
18 gennaio 2024 19:26
Qui Napoli, Mazzarri sorride: recuperati Zielinski e Cajuste per la Fiorentina. Differenziato per Demme
17 gennaio 2024 19:25
Ecco le date ufficiali della Supercoppa italiana: Napoli-Fiorentina il 18 gennaio, la finale il 22
29 dicembre 2023 11:45
Il fischietto di Fiorentina-Torino sarà La Penna. Ha arbitrato la vittoria dei Viola a Napoli in questa stagione
27 dicembre 2023 18:53
Festa viola nello spogliatoio e Rosati festeggia con il pistolero Piatek, c'è anche Jack Bonaventura
13 gennaio 2022 21:50
PAGELLE VIOLA: DANNO DRAGOWSKI, PERLA BIRAGHI, VLAHOVIC E PIATEK "SPARANO" SUL NAPOLI
13 gennaio 2022 20:40
Vlahovic: "Dopo Torino eravamo nervosi, il giorno dopo ci siamo detti tutto quello che pensavamo"
13 gennaio 2022 17:52
FORM.UFFICIALE: VENUTI E DRAGOWSKI TITOLARI, FUORI BONAVENTURA, GIOCA SAPONARA
13 gennaio 2022 16:55
"Commisso offrì a Gattuso tre volte l'ingaggio del Napoli. Rispose che voleva allenare un grande club"
16 febbraio 2021 20:00
Umiliati e quella frase di Prandelli su Ribery. Intanto si scalda il calciomercato
18 gennaio 2021 17:28
Manca la giusta rabbia ai giocatori, i tifosi invece ormai sono saturi di rabbia e frustrazione. Con il Crotone prova importante
17 gennaio 2021 22:57
Pradè: "Non me lo aspettavo, deve esser messo in discussione ma mancano ancora 20 partite"
17 gennaio 2021 16:55
Prandelli: "Chiedo scusa ai tifosi. Adesso lavorare e stare zitti. Preso 6 gol su 6 tiri subiti"
17 gennaio 2021 15:20
FORM.UFFICIALE: FUORI CACERES GIOCA VENUTI, DAVANTI TRIDENTE CON CALLEJON, RIBERY E VLAHOVIC
17 gennaio 2021 11:17
Da Napoli, possibile cambio d'orario per l'inizio di Napoli-Fiorentina. Attesa esito tamponi
16 gennaio 2021 22:18
Brutta notizia alla vigilia della Fiorentina per il Napoli, positivo Fabian Ruiz. Non ci sarà contro i viola
16 gennaio 2021 20:24
Dal centro sportivo, Ribery e Pezzella recuperati, Quarta in panchina? A Napoli maglia rossa
15 gennaio 2021 20:04
Biasin: "Vlahovic è stato stimolato dalla concorrenza di Cutrone. Il più felice è Iachini.."
21 gennaio 2020 14:37
Damascelli "stregato" da Castrovilli: "Ragazzo di grande personalità e talento"
20 gennaio 2020 14:28
"Che goduria ragazzi.." Kevin Iachini esulta alla vittoria di babbo Giuseppe al 90'
19 gennaio 2020 00:37
Chiesa raggiante: "Con Iachini mi intendo a meraviglia. Castro fa la differenza.."
18 gennaio 2020 23:39
Allan prende di mano in area di rigore, ma per l'arbitro non è rigore. La palla sarebbe andata a Cutrone
18 gennaio 2020 22:22
Milik: "Vincere in coppa Italia ci ha ridato stimoli. Ora contro i viola per confermare la crescita"
17 gennaio 2020 14:00
Squalificati, sette i calciatori fermati un turno. Gattuso perde Mario Rui. La lista completa
14 gennaio 2020 19:26
Pioli: “Buona gara, perso per un errore nostro. Meritavamo un risultato positivo. Non ci siamo accontentati”
15 settembre 2018 20:08
Ancelotti: “Nel primo tempo qualche errore di troppo. Insigne? Il migliore in campo”
15 settembre 2018 20:01
Insigne: “Contento per il goal dopo un momento buio. Vittoria importante”
15 settembre 2018 19:48
PAGELLE VIOLA: SIMEONE MALMENATO, BENASSI SENZA GOAL E VIOLA BATTUTA. CHIESA...
15 settembre 2018 19:33
Milenkovic: “A Napoli per fare la nostra gara tenendo palla. Vogliamo proseguire nel momento di forma”
15 settembre 2018 17:29
(VIDEO): la storia delle sfide tra Napoli e Fiorentina. Ricordate Sandro Ciotti?
14 settembre 2018 17:42
Convocati: out Lafont, giocherà Dragowski. Veretout al ritorno
14 settembre 2018 17:36
A NAPOLI CI VUOLE IL TRIDENTE CON PJACA. CHIESA ADESSO TRAINACI! L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI
13 settembre 2018 23:44
Non c’è due senza tre, viola al San Paolo per cercare l’impresa: i numeri e le curiosità della sfida
13 settembre 2018 17:00
CdS, verso Napoli: tentazione Pjaca dal primo minuto la scelta in extremis. Dragowski titolare
13 settembre 2018 10:37
La Nazione, Dragowski giocherà a Napoli nonostante Lafont stia meglio. Pioli sarà prudente...
12 settembre 2018 09:09
E SE A NAPOLI GIOCASSIMO COSI’? FINALMENTE UN DUBBIO D'ABBONDANZA PER PIOLI
11 settembre 2018 19:30
Qui Napoli: Mertens rischia di saltare la Fiorentina. Chiriches operato al crociato
11 settembre 2018 08:55
Lafont sta meglio. Oggi test importante, recupera per la partita col Napoli?
11 settembre 2018 08:36
LA VIOLA IN PUNTA DI PIEDI LA VERA SORPRESA MA NESSUNO NE PARLA... L'EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI
07 settembre 2018 00:29
Esclusiva Matteini: "Grande Fiorentina, ha giocato assolutamente alla pari del Napoli, Pezzella è un campione"
10 dicembre 2017 19:40
Mertens: “Nel secondo tempo la Fiorentina non ha fatto niente, poteva essere un giorno bellissimo”
10 dicembre 2017 17:19
Pioli e il Napoli: molte vittorie al San Paolo e un tabù da distruggere...
10 dicembre 2017 09:19
Nel Napoli c’è qualche crepa. Per la Fiorentina è meno impossibile di quanto si pensi...
10 dicembre 2017 09:06
La Nazione: tutto ciò che serve sapere per il prossimo Napoli-Fiorentina. Statistiche e numeri vari...
09 dicembre 2017 09:02
La carica di Pioli: "Napoli? Partite impossibili non esistono. Le prime 5 fanno campionato a parte..."
06 dicembre 2017 08:50
Renica: "Napoli? Contro la Fiorentina sarà un piccolo esame di maturità, da superare"
05 dicembre 2017 12:48
Fiorentina: infortunio per Sanchez che salta Napoli. Recuperato Badelj. I convocati
19 maggio 2017 16:57
In trasferta una viola piccola con le grandi. Una tendenza negativa obbliga Sousa alla spensieratezza più totale come quando ad esempio...
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