Labaro Viola

Notizie Napoli Fiorentina Fiorentina

Lo Monaco: "Napoli? Partita difficile contro la Fiorentina, più di quella con l'Inter. Deve stare attento"

08 marzo 2025 16:58

I convocati della Fiorentina per il Napoli: Folorunsho non recupera, c'è anche Adli

08 marzo 2025 16:26

Santacroce: "Napoli, attento. Palladino non vorrà fare una figuraccia contro la squadra per la quale tifa"

07 marzo 2025 16:10

Baiano avvisa: "Rientro Kean? Ai difensori del Napoli direi occhio... Ha una forza d'urto formidabile"

05 marzo 2025 16:46

Mazzocchi: "Fiorentina sta facendo bene ma noi abbiamo l'obbligo di dare tutto per la nostra gente"

18 gennaio 2024 20:03

La Fiorentina cambia all'ultimo: Nico Gonzalez va in panchina al posto di Vannucchi

18 gennaio 2024 19:54

Barone: "Fiorentina non era su Ngonge. Attaccante dal mercato? Siamo soddisfatti di Beltran e Nzola"

18 gennaio 2024 19:36

Quarta: "Questo è il risultato di una grande stagione fatta. Abbiamo imparato dagli errori"

18 gennaio 2024 19:26

Qui Napoli, Mazzarri sorride: recuperati Zielinski e Cajuste per la Fiorentina. Differenziato per Demme

17 gennaio 2024 19:25

Ecco le date ufficiali della Supercoppa italiana: Napoli-Fiorentina il 18 gennaio, la finale il 22

29 dicembre 2023 11:45

Il fischietto di Fiorentina-Torino sarà La Penna. Ha arbitrato la vittoria dei Viola a Napoli in questa stagione

27 dicembre 2023 18:53

Festa viola nello spogliatoio e Rosati festeggia con il pistolero Piatek, c'è anche Jack Bonaventura

13 gennaio 2022 21:50

PAGELLE VIOLA: DANNO DRAGOWSKI, PERLA BIRAGHI, VLAHOVIC E PIATEK "SPARANO" SUL NAPOLI

13 gennaio 2022 20:40

Vlahovic: "Dopo Torino eravamo nervosi, il giorno dopo ci siamo detti tutto quello che pensavamo"

13 gennaio 2022 17:52

FORM.UFFICIALE: VENUTI E DRAGOWSKI TITOLARI, FUORI BONAVENTURA, GIOCA SAPONARA

13 gennaio 2022 16:55

"Commisso offrì a Gattuso tre volte l'ingaggio del Napoli. Rispose che voleva allenare un grande club"

16 febbraio 2021 20:00

Umiliati e quella frase di Prandelli su Ribery. Intanto si scalda il calciomercato

18 gennaio 2021 17:28

Manca la giusta rabbia ai giocatori, i tifosi invece ormai sono saturi di rabbia e frustrazione. Con il Crotone prova importante

17 gennaio 2021 22:57

Pradè: "Non me lo aspettavo, deve esser messo in discussione ma mancano ancora 20 partite"

17 gennaio 2021 16:55

Prandelli: "Chiedo scusa ai tifosi. Adesso lavorare e stare zitti. Preso 6 gol su 6 tiri subiti"

17 gennaio 2021 15:20

FORM.UFFICIALE: FUORI CACERES GIOCA VENUTI, DAVANTI TRIDENTE CON CALLEJON, RIBERY E VLAHOVIC

17 gennaio 2021 11:17

Da Napoli, possibile cambio d'orario per l'inizio di Napoli-Fiorentina. Attesa esito tamponi

16 gennaio 2021 22:18

Brutta notizia alla vigilia della Fiorentina per il Napoli, positivo Fabian Ruiz. Non ci sarà contro i viola

16 gennaio 2021 20:24

Dal centro sportivo, Ribery e Pezzella recuperati, Quarta in panchina? A Napoli maglia rossa

15 gennaio 2021 20:04

Biasin: "Vlahovic è stato stimolato dalla concorrenza di Cutrone. Il più felice è Iachini.."

21 gennaio 2020 14:37

Damascelli "stregato" da Castrovilli: "Ragazzo di grande personalità e talento"

20 gennaio 2020 14:28

"Che goduria ragazzi.." Kevin Iachini esulta alla vittoria di babbo Giuseppe al 90'

19 gennaio 2020 00:37

Chiesa raggiante: "Con Iachini mi intendo a meraviglia. Castro fa la differenza.."

18 gennaio 2020 23:39

Allan prende di mano in area di rigore, ma per l'arbitro non è rigore. La palla sarebbe andata a Cutrone

18 gennaio 2020 22:22

Milik: "Vincere in coppa Italia ci ha ridato stimoli. Ora contro i viola per confermare la crescita"

17 gennaio 2020 14:00

Squalificati, sette i calciatori fermati un turno. Gattuso perde Mario Rui. La lista completa

14 gennaio 2020 19:26

Pioli: “Buona gara, perso per un errore nostro. Meritavamo un risultato positivo. Non ci siamo accontentati”

15 settembre 2018 20:08

Ancelotti: “Nel primo tempo qualche errore di troppo. Insigne? Il migliore in campo”

15 settembre 2018 20:01

Insigne: “Contento per il goal dopo un momento buio. Vittoria importante”

15 settembre 2018 19:48

PAGELLE VIOLA: SIMEONE MALMENATO, BENASSI SENZA GOAL E VIOLA BATTUTA. CHIESA...

15 settembre 2018 19:33

Milenkovic: “A Napoli per fare la nostra gara tenendo palla. Vogliamo proseguire nel momento di forma”

15 settembre 2018 17:29

(VIDEO): la storia delle sfide tra Napoli e Fiorentina. Ricordate Sandro Ciotti?

14 settembre 2018 17:42

Convocati: out Lafont, giocherà Dragowski. Veretout al ritorno

14 settembre 2018 17:36

A NAPOLI CI VUOLE IL TRIDENTE CON PJACA. CHIESA ADESSO TRAINACI! L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI

13 settembre 2018 23:44

Non c’è due senza tre, viola al San Paolo per cercare l’impresa: i numeri e le curiosità della sfida

13 settembre 2018 17:00

CdS, verso Napoli: tentazione Pjaca dal primo minuto la scelta in extremis. Dragowski titolare

13 settembre 2018 10:37

La Nazione, Dragowski giocherà a Napoli nonostante Lafont stia meglio. Pioli sarà prudente...

12 settembre 2018 09:09

E SE A NAPOLI GIOCASSIMO COSI’? FINALMENTE UN DUBBIO D'ABBONDANZA PER PIOLI

11 settembre 2018 19:30

Qui Napoli: Mertens rischia di saltare la Fiorentina. Chiriches operato al crociato

11 settembre 2018 08:55

Lafont sta meglio. Oggi test importante, recupera per la partita col Napoli?

11 settembre 2018 08:36

LA VIOLA IN PUNTA DI PIEDI LA VERA SORPRESA MA NESSUNO NE PARLA... L'EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI

07 settembre 2018 00:29

Esclusiva Matteini: "Grande Fiorentina, ha giocato assolutamente alla pari del Napoli, Pezzella è un campione"

10 dicembre 2017 19:40

Mertens: “Nel secondo tempo la Fiorentina non ha fatto niente, poteva essere un giorno bellissimo”

10 dicembre 2017 17:19

Pioli e il Napoli: molte vittorie al San Paolo e un tabù da distruggere...

10 dicembre 2017 09:19

Nel Napoli c’è qualche crepa. Per la Fiorentina è meno impossibile di quanto si pensi...

10 dicembre 2017 09:06

La Nazione: tutto ciò che serve sapere per il prossimo Napoli-Fiorentina. Statistiche e numeri vari...

09 dicembre 2017 09:02

La carica di Pioli: "Napoli? Partite impossibili non esistono. Le prime 5 fanno campionato a parte..."

06 dicembre 2017 08:50

Renica: "Napoli? Contro la Fiorentina sarà un piccolo esame di maturità, da superare"

05 dicembre 2017 12:48

Fiorentina: infortunio per Sanchez che salta Napoli. Recuperato Badelj. I convocati

19 maggio 2017 16:57

In trasferta una viola piccola con le grandi. Una tendenza negativa obbliga Sousa alla spensieratezza più totale come quando ad esempio...

17 maggio 2017 09:25

A Napoli ancora senza Badelj, in attacco la doppia punta. Non ci sarà il ritiro anticipato...

17 maggio 2017 09:13

Archivio

Esplora l'archivio di Napoli Fiorentina

Sett. 10
Sett. 3
Sett. 52
Sett. 2
Sett. 7 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 4 Sett. 3
Sett. 37 Sett. 36
Sett. 49 Sett. 20