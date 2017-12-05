Renica: "Napoli? Contro la Fiorentina sarà un piccolo esame di maturità, da superare"

Alessandro Renica ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: “Lo 0-1 con la Juventus è una brutta mazzata, perché ha tolto un po’ di allegria all’intero ambiente”.Prosegue sui prossim...

A cura di Redazione Labaroviola 05 dicembre 2017 12:48

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