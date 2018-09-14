(VIDEO): la storia delle sfide tra Napoli e Fiorentina. Ricordate Sandro Ciotti?

Direttamente da Violachannel e dal Museo Fiorentina vi proponiamo la scheda a cura di Stefano Borgi con il racconto delle sfide storiche tra Napoli e Fiorentina. E quando Sandro Ciotti disse: “Scusa A...

A cura di Redazione Labaroviola 14 settembre 2018 17:42

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone

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