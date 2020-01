Federico Chiesa, protagonista della vittoria della Fiorentina a Napoli con un gol, ha parlato al termine della sfida a DAZN: “Il nuovo allenatore ha riportato nella giusta forma fisica. Ora siamo stanchissimi, non potremo giocare di nuovo”.

Il rapporto con mister Iachini?

“Ci siamo subito intesi a meraviglia, vogliamo tutti riportare la Fiorentina in posizioni che ci competono”.

Il ruolo?”.

“Sono da sempre un’ala destra, devo spingere per migliorare ogni giorno. Ho tanto da dimostrare sia in difesa che in attacco”.

Castrovilli?

“È il mio compagno di stanza, un fattore averlo in squadra. Sta facendo la differenza con e senza palla”.

Zaniolo?

“Gli ho mandato un augurio di pronta guarigione. Mi dispiace molto per il suo infortunio, spero che riesca a recuperare per l’Europeo”.