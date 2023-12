Il fischietto di Fiorentina-Torino sarà La Penna. Ha arbitrato la vittoria dei Viola a Napoli in questa stagione

Dopo le festività è tempo di tornare in campo per la Fiorentina, che sfida venerdì alle 18:30 il Torino al Franchi. Ad arbitrare la gara sarà La Penna di Roma 1, coadiuvato da Peretti e Tolfo. Prontera di Bologna il quarto uomo, mentre al Var siederanno Nasca di Bari e Marini di Roma 1. Quello contro i granata sarà il nono incrocio tra la Fiorentina e il fischietto di Roma. Complessivamente il bilancio è positivo, con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultima gara risale a questo campionato, quando la Fiorentina ha battuto il Napoli 3-1 al Maradona. In quell’occasione La Penna concesse un rigore agli azzurri per un fallo di Terracciano su Oshimen. Troviamo poi il 3-0 della Fiorentina sul Verona nello scorso campionato e la vittoria per 2-1 col Torino, con zero cartellini tirati fuori in quell’occasione. L’ultima sconfitta risale alla stagione 2020/21, quando l’Inter vinse 2-0 al Franchi, mentre l’altra sconfitta risale al 10 novembre 2019, Cagliari-Fiorentina 5-2. Complessivamente, in 8 sfide, La Penna ha tirato fuori 24 cartellini gialli a sfavore della Fiorentina. Bilancio invece negativo per il Torino, che quando è stato arbitrato da La Penna ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Lo scrive Firenze Today.

