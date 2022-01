PAGELLE VIOLA: DANNO DRAGOWSKI, PERLA BIRAGHI, VLAHOVIC E PIATEK “SPARANO” SUL NAPOLI

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo la gara di Coppa Italia contro il Napoli:

DRAGOWSKI: 3, si oppone al 20′ al tiro di Elmas sul suo palo, rilancia male al 44′ propiziando il pareggio dove non recupera tornando sulla linea di porta: due errori nella stessa azione, male. Il peggio però arriva poco dopo, inspiegabile uscita al 47′ e stendendo Elmas si guadagna il rosso sacrosanto, difficile commentare una roba così. Saremo caustici nel bastonare con il voto, ma è impensabile al rientro non essere minimamente concentrato in una gara decisiva per la sua squadra costringendola a giocare in 10 dopo aver letteralmente dominato. E non mi interessa che la Fiorentina abbia vinto, per niente la rabbia per quello che è successo è troppa di più. (Dal 47′ p.t. TERRACCIANO: 6.5, miracoloso al 50′ su Demme seppur potesse anche uscire, bravo a sbrogliare al 70′, sporca la conclusione che va sul palo di Lozano all’ 80′, non può niente sul pareggio di Petagna, bravo al 93′ nell’uscire di piede sbrogliando il 2 contro 1).

VENUTI: 7, ricordiamo poco della sua gara nei 90′, ma aver preso quella punizione all’86’ è stato prezioso, ed al 96′ non calcia in porta colpevolmente. Poi il calcio fa dei giri meravigliosi e allo scadere del primo tempo supplementare il treno del destino si ferma sui suoi piedi. Che spettacolo Lollo, addirittura l’assist per Piatek. L’uomo della Coppa Italia.

MILENKOVIC: 6, colpisce la traversa su angolo al 17′, contrasta Petagna ed in modo sfortunato la palla giunge a Mertens che pareggia. Poteva comunque essere più solido. Cresce nella ripresa, prima di commettere una “bischerata” al 92′ dove la palla sguscia a Petagna che calcia in curva.

NASTASIC: 6, un bullo che giganteggia… Fino al 95′. Ingenuità colossale. 6 di stima. (Dal 90′ IGOR: 6, normale amministrazione)

BIRAGHI: 7.5, nel primo tempo subisce una botta sulla coscia che lo limita, poi al 56′ ha una punizione ghiottissima per il suo sinistro: prima prende la barriera, poi con il ghiaccio nelle vene pennella un sinistro al giro che dopo un bacio al palo va dentro, gol meraviglioso.

DUNCAN: 5.5, “arrotata” d’altri tempi su Politano al 23′ rischiando il rosso, fallo sciocco. Sostituito per far posto a Terracciano vista l’espulsione di Dragowski. (Dal 47′ p.t. Terracciano: vedi sopra).

TORREIRA: 6.5, è il classico giocatore che non vedi, ma nel finale averlo a favore e non contro con la sua esperienza è meraviglioso, classico “birbantello” che farebbe arrabbiare pure Padre Pio, ed infatti Ruiz perde la testa e lo sdraia.

CASTROVILLI: 6, sinceramente? Non mi ha rubato l’occhio, ma non posso discutere l’impegno ed i bagliori alla ricerca di una continuità che serve alla squadra come il pane, Lozano “lo beve” all’80’ e per poco non pareggia, questo gli costerebbe mezzo punto, ma non sono così maledetto. (Dal 89′ BONAVENTURA: 6, legna e qualità)

NICO GONZALEZ: 6.5, un primo tempo in sordina e poi al 42′ si accende e lancia per Saponara innescando di fatto la miccia che porterà al gol, prende la solita miriade di falli specie quello che viene trasformato in oro da Biraghi. Al 69′ ha sul suo mancino il colpo del k.o. ma spara colpevolmente alto. Fa espellere Lozano per un fallo killer. (Dal 89′ IKONE: 6.5, lanciato in porta sull’espulsione di Ruiz viene fermato… Sarebbe stato il 3-1? Suo l’assist per Maleh)

VLAHOVIC: 7, buona conclusione al 12′ sulla quale Ospina si distende e mette in angolo, al secondo pallone giocabile, stop e tiro incrociato dove il portiere partenopeo non può niente. Ad ogni suo gol, un tifoso viola è in lacrime e spera nell’impossibile: la permanenza. (Dal 73′ PIATEK: 7, una conclusione sballata. Un pallone buono a disposizione e subito gol. Pum pum pum pum… Kokorin chi?) SAPONARA: 6.5, meraviglioso il suo assist al 42′ per Vlahovic dopo aver saltato l’avversario. (Dal 46′ MALEH: 7.5, buona prova. Personalità, Meret lo mura nel primo tempo supplementare, suo l’assist per Venuti. Mette la ciliegina sulla torta segnando il quinto gol.)

ITALIANO: 7.5, mister cammina sul nostro corpo e spiegaci come si fa a vivere. E pensare che qualche preoccupazione sulla prestazione, sull’approccio, sulla magia terminata ed anche, senza peli sulla lingua: su scelte poco comprensibile… Sfido chiunque a dire che non aveva il minimo dubbio. La Fiorentina domina il primo tempo, e gioca fino alla fine una partita in salita in 10 contro 11. Sacrificio, voglia, dedizione. Continua così. “Le pecore le conteremo a Maggio”. Difensivamente la Fiorentina subisce entrambe le reti (ed il palo) per errori individuali, un lato sul quale va migliorato. La Fiorentina di testa sta concentrata, in partita e in modo coriaceo sbanca Napoli con una cinquina meravigliosa.

Gabriele Caldieron

