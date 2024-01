Notizia dell’ultimo secondo. A pochissimi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina il club Viola ha comunicato la sostituzione di Vannucchi con Nico Gonzalez nella distinta. L’attaccante argentino sarà così in panchina a disposizione di mister Vincenzo Italiano e non più in tribuna dove siederà proprio il giovane portiere.