Barone: “Fiorentina non era su Ngonge. Attaccante dal mercato? Siamo soddisfatti di Beltran e Nzola”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato così ai microfoni di Mediaset prima di Napoli-Fiorentina:

“Prima di tutto saluto tutto il popolo Viola ed il Presidente Rocco Commisso che ci sta guardando. E’ un periodo dall’anno scorso gratificante ed un orgoglio immenso essere qui. Siamo soddisfatti dopo aver fatto un ottimo lavoro l’anno scorso. Bisogna giocare questa partita stando attenti.

Assenze e mercato? Abbiamo una cosa importante per questo gruppo, immensa fiducia su tutti. Lo spogliatoio per noi è molto importante. La Fiorentina non era su Ngonge, quindi non voglio illudere nessuno. Il nostro mercato è molto in dettaglio, abbiamo pazienza ma soprattutto una grande fiducia nel gruppo e ringrazio il mister ed il capitano per il lavoro che fanno nello spogliatoio.

Se avevo già fatto il dirigente sportivo? Io ho giocato tutta la mia vita a calcio negli USA nei dilettanti, quindi vengo dal mondo del calcio e sto dando il massimo per gestire la Fiorentina. Sono sempre attento e preparato per gestire al meglio.

E’ previsto di prendere la punta nel mercato di gennaio? Il nostro direttore sportivo lavora per capire cosa c’è. Noi siamo soddisfatti su quello che ci stanno dando Beltran e Nzola. C’è un motivo se oggi la squadra è quarta in classifica e siamo qui. Bisogna stimolare i ragazzi ed aiutarli, siamo tutti molto attenti per stare vicini al gruppo. Oggi di parlare di un attaccante o punta non mi viene ma bisogna vedere questi ultimi giorni di mercato se succede qualcosa.”

LE PAROLE DI LUCAS MARTINEZ QUARTA