Teotino duro con Allegri: “Nel girone di ritorno ha fatto i punti dell’Empoli, imbarazzante”

Il giornalista sportivo ed ex dirigente della Fiorentina Gianfranco Teotino è stato ospite nelle scorse ore presso gli studi di Sky Sport 24 e parlando della Juventus e del girone di ritorno vissuto dai bianconeri non ha avuto affatto parole dolci per quanto fatto dalla vecchia signora: “Il girone di ritorno della Juventus in campionato è stato imbarazzante. Hanno guadagnato gli stessi punti dell’Empoli e uno in più di Cagliari e Verona. Qualcosa non funziona più nella mente dei giocatori. Quasi tutti i giocatori hanno detto, a turno, che il pareggio con l’Empoli e la sconfitta con l’Inter hanno turbato gli animi della squadra” Le critiche di Teotino non sono un inedito per la Juventus ma anzi risuonano come un frame già sentito alla Continassa: fece scalpore infatti il battibecco avuto tra il giornalista sportivo e Massimiliano Allegri qualche mese fa, quando il tecnico toscano ebbe a che ridire in maniera plateale nei confronti del giornalista in merito ad alcune domande di aspetto tattico postegli da Teotino.

Lo riporta blastingnews

Pioli come Italiano? l’emotività della piazza spesso influenza decisioni non sempre legate ai risultati