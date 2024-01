PAGELLE FIORENTINA: ARTHUR SI SALVA, IKONÈ E BREKALO DELETERI. PARISI DISASTROSO

Terracciano 5,5 Non può nulla sul gol di Simeone, para anche su Politano nel primo tempo ma quella palla sarebbe finita comunque fuori. Preso in controtempo sul terzo gol di Zerbin

Kayode 5,5 Corre, corre e corre. Bene, ma quando deve giocare la palla con i piedi è un disastro. Quel che conta però è che dalla sua parte comunque non viene mai messo in grande apprensione da Kvara

Milenkovic 5,5 L’unico errore della sua partita è il duello perso a centrocampo antecedente al gol di Simeone, ma ci può stare nel complesso di una gara ricca di duelli, anche perchè era parecchio lontano della porta.

Quarta 5 Non fa il movimento giusto sul gol del Napoli e lascia quel metro decisivo a Simeone. Resta l’unico errore della sua partita ma è decisivo in negativo. Incerto sul movimento anche del terzo gol. Quando c’è da marcare, pecca

Biraghi 5 Non fa bene la diagonale su Simeone che segna, in fase offensiva è praticamente innocuo, in fase difensiva viene saltato praticamente sempre

Arthur 6,5 Partita gigantesca del brasiliano che dirige in maniera perfetta la Fiorentina, tocchi sempre precisi, dribbling e cambi di passo che mettono in crisi il Napoli che non lo prendono mai anche perchè lui ruba sempre il tempo al diretto avversario. L’unica palla che perde è al minuto 82, una pallone che fa nascere l’angolo che porta al 2-0 del Napoli, mezzo voto in meno

Duncan 5,5 Buona partita del ghanese che cerca di andare in verticale ogni volta che ne ha la possibilità, non si accorge di Zerbin sul 3-0

Bonaventura 5 Il primo tempo non è negativo anche se spesso si ha la sensazione che ha non intorno a lui nessuno con cui dialogare, a volte forza troppo la giocata. Nel secondo tempo pasticcia troppo

Ikonè 4,5 Il primo tempo non è cosi brutto, si procura il rigore e fa qualche buona giocata ma prima pretende di battere il rigore e poi lo calcia in maniera oscena. Nel secondo tempo ha una grade occasione lanciato a rete da Arthur ma sbaglia come al solito il primo controllo

Brekalo 4 La colpa non è sua, non è di Italiano che è praticamente costretto a metterlo in campo perchè non ha alternative, ma è di chi ha fatto si che fosse l’unico esterno a disposizione in una partita cosi importante. Non supera mai l’avversario, o sbaglia i passaggi o li passa all’indietro

Beltran 5 Si impegna ma non è mai pericoloso e un centravanti deve essere pericoloso, in mezzo ai difensori del Napoli non la prende praticamente mai

Nzola 5 Il suo ingresso in campo regala profondità alla manovra, riesce a sfondare spesso la difesa del Napoli ma poi non è mai capace di essere decisivo palla al piede nè in nessun altro modo

Sottil 5 Ci siamo accorti che fosse entrato solo dalla distinta.

Parisi 5 Chi si chiede perchè non gioca ha avuto la risposta. Si perde Zerbin sul 2-0

