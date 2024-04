Montolivo ricorda: “Sono stato sfortunato al Milan, quando sono arrivato io sono andati via tutti”

Riccardo Montolivo, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Dazn della fortuna nel calcio, queste le parole dell’ex calciatore che ha ripercosso la sua esperienza a Firenze con la maglia viola e il suo conseguente passaggio al Milan, dove si trasferi svincolandosi a parametro zero:

“La fortuna nel calcio conta, io sono arrivato alla Fiorentina a 20 anni, era il primo anno di Prandelli, sono stati 5 anni in cui la squadra girava e quindi io ne ho beneficiato, se magari fossi arrivato alla Fiorentina in un altro momento sarebbe andata diversamente. Invece sono arrivato al Milan e in quell’estate sono andati via tutti, cosa potevo fare? non sono stato fortunato, andarono via Ibra, Thiago, ha smesso Inzaghi, ha smesso Nesta, ha smesso Zambrotta, purtroppo è andata cosi, nel calcio ci sono dei momenti…”

