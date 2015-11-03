Notizie Ngonge Fiorentina

Fiorentina a caccia di esterni. Corriere dello Sport: "Torna d'attualità Ngonge"
13 gennaio 2026 09:16
TMW: "Atalanta e Fiorentina su Ngonge. Operazione in prestito con riscatto a determinate condizioni"
07 gennaio 2026 11:12
Tuttosport: “Ngonge piace alla Fiorentina ma si allontana. Lazio sua priorità per motivi di cuore e non solo”
07 gennaio 2026 09:28
Di Marzio rivela: "La Fiorentina alla ricerca di esterni valuta anche Ngonge del Torino"
05 gennaio 2026 23:11
Tuttosport: “Ikone interessa al Torino nel caso Ngonge non arrivasse alla corte granata”
25 giugno 2025 10:15
Gazzetta: “Man in stallo. Ngonge? La Fiorentina non è in pressing. Bondo piace ma costa 20 milioni”
28 gennaio 2025 08:31
Nazione: “Fiorentina, idea Ngonge se salta Man. Nei prossimi giorni potrebbero intensificarsi i contatti”
24 gennaio 2025 08:31
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Ngonge, concorrenza Lazio e Bologna. Ostacolo Conte”
23 gennaio 2025 08:29
Sky Sport: "Il nome nuovo per l'esterno della Fiorentina è Cyril Ngonge del Napoli"
22 gennaio 2025 23:02
Il Napoli spreca l'opportunità di superare la Fiorentina, solo Ngonge la salva dalla sconfitta: è 1-1
17 febbraio 2024 17:07
Il mercato serve: Ngonge fa vincere il Napoli, adesso la Fiorentina è nona in classifica
04 febbraio 2024 17:06
Barone: "Fiorentina non era su Ngonge. Attaccante dal mercato? Siamo soddisfatti di Beltran e Nzola"
18 gennaio 2024 19:36
Corriere dello Sport, Fiorentina spiazzata da Ngonge ora all-in per Vargas. Viola pronti al rilancio
17 gennaio 2024 09:15
Retroscena Ngonge, la Fiorentina aveva deciso di prenderlo ma il Napoli è stato più veloce a pagare
16 gennaio 2024 13:01
I dettagli di Ngonge al Napoli, più di 15 milioni nelle casse del Verone compresi di bonus. Fiorentina beffata
16 gennaio 2024 11:27
Sfuma Ngonge per la Fiorentina? Di Marzio: "Accordo Verona-Napoli nella notte, ora i dettagli"
16 gennaio 2024 10:01
Corriere dello Sport, Ngonge-Vargas possibile il doppio colpo dopo la Supercoppa. Serve trovare la quadra
16 gennaio 2024 09:10
Pedullà: "La Fiorentina ha deciso di prendere Ngonge ma ora il Verona chiede almeno 15 milioni"
15 gennaio 2024 23:36
TMW, Fiorentina offre 10 milioni più bonus per Ngonge. Italiano l'ha messo in cima alla lista
15 gennaio 2024 18:42
Di Marzio annuncia: "Nuovi contatti tra Fiorentina e Verona per Ngonge"
15 gennaio 2024 18:14
Nazione, Vargas-Fiorentina con l’Augsburg si può chiudere a 7 milioni + bonus. Ngonge-Gil piste bloccate
13 gennaio 2024 09:24
Corriere dello Sport: "Ngonge-Fiorentina trattativa bloccata. Prende forza l'idea Gil"
10 gennaio 2024 10:06
Di Marzio tuona: "Il Napoli irrompe su Ngonge. Contatti in corso con il Verona"
09 gennaio 2024 18:30
Corriere dello Sport: "Verona, rifiutata la prima offerta per Ngonge, con 11 milioni + Pierozzi si può chiudere"
09 gennaio 2024 09:42
Nazione: “Stretta della Fiorentina per Ngonge. Il Verona offre il pacchetto con Faraoni per 15 milioni”
09 gennaio 2024 09:32
Gazzetta, la Fiorentina per Ngonge-Faraoni prova a chiudere dopo la Coppa Italia. Il Verona punta a 15 milioni
08 gennaio 2024 09:22
Nazione: “Ngonge+Faraoni, la Fiorentina con 14 milioni prova il doppio colpo. Ore frenetiche sull’asse con il Verona”
07 gennaio 2024 10:10
TMW, Verona chiede 12 milioni per Ngonge. Fiorentina può colmare distanza inserendo Pierozzi
06 gennaio 2024 18:43
Tensione Ngonge-Baroni al momento del cambio: il tecnico lo trascina via dal campo
06 gennaio 2024 14:35
Corriere dello Sport svela: "Italiano vuole Ngonge già in Arabia. I viola vogliono chiudere a 10 milioni"
06 gennaio 2024 09:06
Pedullà annuncia: "Offerta della Fiorentina per Ngonge, 8 milioni al Verona, chiesti 3/4 milioni in più"
05 gennaio 2024 23:31
Orlando sicuro: "La Fiorentina prenderà Ngonge o Insigne. C'è la voglia di riportarlo in Italia"
05 gennaio 2024 18:40
Pedullà su Ngonge alla Fiorentina: "Il Verona lo vende per più di 10 milioni e meno di 15, più bonus"
05 gennaio 2024 17:41
Gazzetta: “Niente esterno dall’estero, Italiano vuole calciatori pronti per la Serie A. Ngonge primo nome”
05 gennaio 2024 08:37
Nazione, Fiorentina all-in per Ngonge, ha dato l’ok al trasferimento. Nella trattativa inserito anche Faraoni?
05 gennaio 2024 08:29
Bucchioni sicuro: "L'esterno sarà fatto in pochi giorni e sarà pronto. Ngonge? Discontinuo"
04 gennaio 2024 19:41
Bucciantini promuove Ngonge: "Fiorentina non ha uno così. Se non viene va all'Aston Villa seconda in Premier"
04 gennaio 2024 18:57
Pedullà: "La Fiorentina vuole fare acquisti. Ngonge possibile arrivo in caso di cessione Brekalo"
04 gennaio 2024 17:58
TMW, ieri primo contatto tra la Fiorentina e il Verona per Ngonge. La richiesta è 15 milioni
04 gennaio 2024 15:35
La Fiorentina non vuole nè Stengs e nè Beste. Si cercano altri esterni, da seguire la pista Ngonge
04 gennaio 2024 12:06
Pedullà chiarisce su Ngonge: "Se qualcuno porta i soldi il Verona lo vende. Piace alla Fiorentina"
03 gennaio 2024 13:09
Corriere dello Sport, doppio colpo Ngonge+Beste? Sul piatto la Fiorentina potrebbe mettere 30 milioni
03 gennaio 2024 10:25
TMW, Intesa Verona-Aston Villa per Ngonge. L'attaccante preferisce rimanere in Italia
02 gennaio 2024 19:28
Corriere Fiorentino, Ngonge piace, Hellas in difficoltà economica. Già ora l'assalto? Concorrenza Aston Villa
02 gennaio 2024 09:34
TMW, Ngonge piace alla Fiorentina ma l'Aston Villa è in pressing. Costa 10-15 milioni
28 dicembre 2023 18:20
Occasione Ngonge per la Fiorentina, ma per arrivare a Firenze deve chiedere lui di essere ceduto
26 dicembre 2023 17:48
Nazione: "Per Dia prima dell'offerta la scadenza della clausola. Ngonge è il piano B della Fiorentina"
17 luglio 2023 08:16
Da Verona: Fiorentina tratta Ngonge, l'Hellas chiede 12 milioni. Possibile l'inserimento di una contropartita tecnica
16 luglio 2023 16:10
Corriere dello Sport, Ngonge via libera, la Fiorentina ci prova: la Lazio ha virato su Orsolini
03 luglio 2023 08:49
Corriere dello Sport, Ngonge-Fiorentina? C'è la Lazio in pole, su di lui spunta anche il Bologna
26 giugno 2023 07:57
Tuttosport: "Ngonge piace alla Fiorentina ma la Lazio è in pole. Il Verona chiede 10 milioni"
24 giugno 2023 08:58
Pedullà: "La Lazio ha chiesto Ngonge al Verona, nei giorni scorsi interesse anche del Bologna"
23 giugno 2023 17:29
Babbo Ngonge: "L'agente ha incontrato la Fiorentina. Penso possa fare un passo avanti"
23 giugno 2023 16:48
TMW: la Fiorentina ha incontrato l'agente di Ngonge per capire i margini della trattativa
22 giugno 2023 16:30
Da Verona, Ngonge può essere protagonista di un'asta tra Fiorentina e Bologna: richiesta di 6 milioni
19 giugno 2023 18:22
Ngonge chiude: "Fiorentina? Ho due anni di contratto col Verona. Il mio futuro è chiaro"
16 giugno 2023 17:00
Corriere dello Sport, per Ngonge servono 5-7 milioni. Orsolini? Il Bologna vuole 10-12 milioni
16 giugno 2023 09:20
Di Marzio: "Fiorentina interessata a Ngonge dell'Hellas Verona: 5 gol in 15 presenze in A"
14 giugno 2023 20:13
RaiNews, la Fiorentina deve stare attenta a Ngonge perché può essere pericoloso
27 febbraio 2023 10:51
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