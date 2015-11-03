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Notizie Ngonge Fiorentina

Fiorentina a caccia di esterni. Corriere dello Sport: "Torna d'attualità Ngonge"

13 gennaio 2026 09:16

TMW: "Atalanta e Fiorentina su Ngonge. Operazione in prestito con riscatto a determinate condizioni"

07 gennaio 2026 11:12

Tuttosport: “Ngonge piace alla Fiorentina ma si allontana. Lazio sua priorità per motivi di cuore e non solo”

07 gennaio 2026 09:28

Di Marzio rivela: "La Fiorentina alla ricerca di esterni valuta anche Ngonge del Torino"

05 gennaio 2026 23:11

Tuttosport: “Ikone interessa al Torino nel caso Ngonge non arrivasse alla corte granata”

25 giugno 2025 10:15

Gazzetta: “Man in stallo. Ngonge? La Fiorentina non è in pressing. Bondo piace ma costa 20 milioni”

28 gennaio 2025 08:31

Nazione: “Fiorentina, idea Ngonge se salta Man. Nei prossimi giorni potrebbero intensificarsi i contatti”

24 gennaio 2025 08:31

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Ngonge, concorrenza Lazio e Bologna. Ostacolo Conte”

23 gennaio 2025 08:29

Sky Sport: "Il nome nuovo per l'esterno della Fiorentina è Cyril Ngonge del Napoli"

22 gennaio 2025 23:02

Il Napoli spreca l'opportunità di superare la Fiorentina, solo Ngonge la salva dalla sconfitta: è 1-1

17 febbraio 2024 17:07

Il mercato serve: Ngonge fa vincere il Napoli, adesso la Fiorentina è nona in classifica

04 febbraio 2024 17:06

Barone: "Fiorentina non era su Ngonge. Attaccante dal mercato? Siamo soddisfatti di Beltran e Nzola"

18 gennaio 2024 19:36

Corriere dello Sport, Fiorentina spiazzata da Ngonge ora all-in per Vargas. Viola pronti al rilancio 

17 gennaio 2024 09:15

Retroscena Ngonge, la Fiorentina aveva deciso di prenderlo ma il Napoli è stato più veloce a pagare

16 gennaio 2024 13:01

I dettagli di Ngonge al Napoli, più di 15 milioni nelle casse del Verone compresi di bonus. Fiorentina beffata

16 gennaio 2024 11:27

Sfuma Ngonge per la Fiorentina? Di Marzio: "Accordo Verona-Napoli nella notte, ora i dettagli"

16 gennaio 2024 10:01

Corriere dello Sport, Ngonge-Vargas possibile il doppio colpo dopo la Supercoppa. Serve trovare la quadra 

16 gennaio 2024 09:10

Pedullà: "La Fiorentina ha deciso di prendere Ngonge ma ora il Verona chiede almeno 15 milioni"

15 gennaio 2024 23:36

TMW, Fiorentina offre 10 milioni più bonus per Ngonge. Italiano l'ha messo in cima alla lista

15 gennaio 2024 18:42

Di Marzio annuncia: "Nuovi contatti tra Fiorentina e Verona per Ngonge"

15 gennaio 2024 18:14

Nazione, Vargas-Fiorentina con l’Augsburg si può chiudere a 7 milioni + bonus. Ngonge-Gil piste bloccate

13 gennaio 2024 09:24

Corriere dello Sport: "Ngonge-Fiorentina trattativa bloccata. Prende forza l'idea Gil"

10 gennaio 2024 10:06

Di Marzio tuona: "Il Napoli irrompe su Ngonge. Contatti in corso con il Verona"

09 gennaio 2024 18:30

Corriere dello Sport: "Verona, rifiutata la prima offerta per Ngonge, con 11 milioni + Pierozzi si può chiudere"

09 gennaio 2024 09:42

Nazione: “Stretta della Fiorentina per Ngonge. Il Verona offre il pacchetto con Faraoni per 15 milioni”

09 gennaio 2024 09:32

Gazzetta, la Fiorentina per Ngonge-Faraoni prova a chiudere dopo la Coppa Italia. Il Verona punta a 15 milioni

08 gennaio 2024 09:22

Nazione: “Ngonge+Faraoni, la Fiorentina con 14 milioni prova il doppio colpo. Ore frenetiche sull’asse con il Verona”

07 gennaio 2024 10:10

TMW, Verona chiede 12 milioni per Ngonge. Fiorentina può colmare distanza inserendo Pierozzi

06 gennaio 2024 18:43

Tensione Ngonge-Baroni al momento del cambio: il tecnico lo trascina via dal campo

06 gennaio 2024 14:35

Corriere dello Sport svela: "Italiano vuole Ngonge già in Arabia. I viola vogliono chiudere a 10 milioni"

06 gennaio 2024 09:06

Pedullà annuncia: "Offerta della Fiorentina per Ngonge, 8 milioni al Verona, chiesti 3/4 milioni in più"

05 gennaio 2024 23:31

Orlando sicuro: "La Fiorentina prenderà Ngonge o Insigne. C'è la voglia di riportarlo in Italia"

05 gennaio 2024 18:40

Pedullà su Ngonge alla Fiorentina: "Il Verona lo vende per più di 10 milioni e meno di 15, più bonus"

05 gennaio 2024 17:41

Gazzetta: “Niente esterno dall’estero, Italiano vuole calciatori pronti per la Serie A. Ngonge primo nome”

05 gennaio 2024 08:37

Nazione, Fiorentina all-in per Ngonge, ha dato l’ok al trasferimento. Nella trattativa inserito anche Faraoni? 

05 gennaio 2024 08:29

Bucchioni sicuro: "L'esterno sarà fatto in pochi giorni e sarà pronto. Ngonge? Discontinuo"

04 gennaio 2024 19:41

Bucciantini promuove Ngonge: "Fiorentina non ha uno così. Se non viene va all'Aston Villa seconda in Premier"

04 gennaio 2024 18:57

Pedullà: "La Fiorentina vuole fare acquisti. Ngonge possibile arrivo in caso di cessione Brekalo"

04 gennaio 2024 17:58

TMW, ieri primo contatto tra la Fiorentina e il Verona per Ngonge. La richiesta è 15 milioni

04 gennaio 2024 15:35

La Fiorentina non vuole nè Stengs e nè Beste. Si cercano altri esterni, da seguire la pista Ngonge

04 gennaio 2024 12:06

Pedullà chiarisce su Ngonge: "Se qualcuno porta i soldi il Verona lo vende. Piace alla Fiorentina"

03 gennaio 2024 13:09

Corriere dello Sport, doppio colpo Ngonge+Beste? Sul piatto la Fiorentina potrebbe mettere 30 milioni 

03 gennaio 2024 10:25

TMW, Intesa Verona-Aston Villa per Ngonge. L'attaccante preferisce rimanere in Italia

02 gennaio 2024 19:28

Corriere Fiorentino, Ngonge piace, Hellas in difficoltà economica. Già ora l'assalto? Concorrenza Aston Villa

02 gennaio 2024 09:34

TMW, Ngonge piace alla Fiorentina ma l'Aston Villa è in pressing. Costa 10-15 milioni

28 dicembre 2023 18:20

Occasione Ngonge per la Fiorentina, ma per arrivare a Firenze deve chiedere lui di essere ceduto

26 dicembre 2023 17:48

Nazione: "Per Dia prima dell'offerta la scadenza della clausola. Ngonge è il piano B della Fiorentina"

17 luglio 2023 08:16

Da Verona: Fiorentina tratta Ngonge, l'Hellas chiede 12 milioni. Possibile l'inserimento di una contropartita tecnica

16 luglio 2023 16:10

Corriere dello Sport, Ngonge via libera, la Fiorentina ci prova: la Lazio ha virato su Orsolini 

03 luglio 2023 08:49

Corriere dello Sport, Ngonge-Fiorentina? C'è la Lazio in pole, su di lui spunta anche il Bologna

26 giugno 2023 07:57

Tuttosport: "Ngonge piace alla Fiorentina ma la Lazio è in pole. Il Verona chiede 10 milioni"

24 giugno 2023 08:58

Pedullà: "La Lazio ha chiesto Ngonge al Verona, nei giorni scorsi interesse anche del Bologna"

23 giugno 2023 17:29

Babbo Ngonge: "L'agente ha incontrato la Fiorentina. Penso possa fare un passo avanti"

23 giugno 2023 16:48

TMW: la Fiorentina ha incontrato l'agente di Ngonge per capire i margini della trattativa

22 giugno 2023 16:30

Da Verona, Ngonge può essere protagonista di un'asta tra Fiorentina e Bologna: richiesta di 6 milioni

19 giugno 2023 18:22

Ngonge chiude: "Fiorentina? Ho due anni di contratto col Verona. Il mio futuro è chiaro"

16 giugno 2023 17:00

Corriere dello Sport, per Ngonge servono 5-7 milioni. Orsolini? Il Bologna vuole 10-12 milioni

16 giugno 2023 09:20

Di Marzio: "Fiorentina interessata a Ngonge dell'Hellas Verona: 5 gol in 15 presenze in A"

14 giugno 2023 20:13

RaiNews, la Fiorentina deve stare attenta a Ngonge perché può essere pericoloso

27 febbraio 2023 10:51

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