Corriere dello Sport svela: “Italiano vuole Ngonge già in Arabia. I viola vogliono chiudere a 10 milioni”

Ngonge è il nome di punta in questo momento in casa Fiorentina. Il belga sembra aver convinto Vincenzo Italiano, il tecnico viola vorrebbe l’ala già per la Supercoppa in Arabia. Anche se questa sembra essere un’ipotesi difficilmente percorribile. La dirigenza fiorentina non ha ancora recapitato un’offerta a Setti, il motivo? La valutazione di 15 milioni è ritenuta eccessiva. La Fiorentina vorrebbe chiudere l’affare a 10 milioni. Italiano spera nell’arrivo dell’ex Brugge. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ ANNUNCIA: “OFFERTA DELLA FIORENTINA PER NGONGE, 8 MILIONI AL VERONA, CHIESTI 3/4 MILIONI IN PIÙ”