Pedullà annuncia: “Offerta della Fiorentina per Ngonge, 8 milioni al Verona, chiesti 3/4 milioni in più”

La Fiorentina non molla Cyril Ngonge. Dopo quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il club viola ha preannunciato una prima offerta al Verona per l’esterno offensivo protagonista nella prima parte della stagione. Offerta da 8 milioni più bonus. Il Verona chiede almeno 3-4 milioni in più di base fissa, ma Ngonge è un obiettivo concreto della Fiorentina. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito.

#Ngonge sempre in orbita #Fiorentina: prima offerta 8 milioni più bonus. Ci saranno nuovi contatti — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 5, 2024

