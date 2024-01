Dal Viola Park, Italiano ha provato il 4321: Beltran e Bonaventura dietro Nzola. Soluzione a gara in corso

Arrivano gli ultimi aggiornamenti dal Viola Park dopo la rifinitura della Fiorentina in vista del match contro il Sassuolo di domani. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Italiano ha provato il 4321 nel corso della settimana per far fronte all’emergenza sulle fasce (a disposizione ci saranno solo Ikonè e Brekalo). Gli interpreti del famoso modulo ad “albero di Natale” sarebbero Beltran e Bonaventura a supporto di Nzola. E’ comunque una soluzione che potrebbe essere utilizzata a gara in corso ed in base all’andamento della partita; niente di riconducibile ad una scelta di puntare sul 4321 dal primo minuto.

