Italiano: “Il 2023 è stato straordinario, ora non dobbiamo mollare. Non chiedo regali, solo sudare la maglia”

Le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina di domani sera.

“Prossimi impegni? Abbiamo un gennaio davvero ricco di impegni importantissime e banchi di prova difficili. Con obiettivi stagionali che cercheremo di tenere vivi. La cosa positiva è che stiamo parlando di 3 competizioni che ci vedono protagonisti e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e che ci sta portando risultati. Non dobbiamo mollare.

Sassuolo? Il Sassuolo è una delle squadre che nel girone di ritorno farà uscire il proprio valore. Quando giocano in casa mettono in difficoltà tutti e dispongono di giocatori di qualità soprattutto davanti. Una squadra che va rispettata ma vogliamo dare continuità ai nostri risultati. Nella prossima gara con il Sassuolo sarà tosta.

Aspetti positivi e negativi del 2023? Il 2023 è stato un anno straordinario sotto tutti i punti di vista: risultati raggiunti, record…Ne siamo orgogliosi e fieri. Aspetti che non vorrei rivedere sono le due finali perse anche se sono state affrontate bene e per poco non abbiamo alzato un trofeo. Il percorso è stato sicuramente straordinario. Altra nota negativa sono gli infortuni di Castrovilli e Dodò perchè perdiamo 2 giocatori importanti e per tanto tempo.

Cosa chiedo al 2024? Per quanto riguarda la squadra dobbiamo cercare di avere questo spirito.”

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL MATCH DEL MAPEI STADIUM