Sky Sport: "Il nome nuovo per l'esterno della Fiorentina è Cyril Ngonge del Napoli"

La Fiorentina secondo quanto riportato da Sky dopo Folorunsho sarebbe sulle tracce di un'altro giocatore del Napoli per rinforzare le fasce

La Fiorentina, come anticipato, ha rivolto la sua attenzione su Cher Ndour, giovane centrocampista italiano classe 2004 di proprietà del PSG, attualmente in prestito al Besiktas durante questa prima parte di stagione. Secondo Sky Sport, tuttavia, il mercato in entrata dei viola potrebbe non essersi concluso. Dopo gli arrivi di Nicolas Valentini e Michael Folorunsho nelle scorse settimane, la dirigenza, con Pradè e Goretti in prima linea, vorrebbe regalare a mister Raffaele Palladino un ulteriore rinforzo offensivo.

Il nome che emerge è quello di Cyril Ngonge, esterno che sta trovando poco spazio nel Napoli di Antonio Conte. Ngonge era già stato nel mirino della Fiorentina ai tempi della sua esperienza con l’Hellas Verona, e potrebbe rappresentare una soluzione interessante per aumentare le opzioni offensive della squadra.

Pruzzo: “Pradè ce l’ha con Palladino perché i giocatori più pagati non giocano o non rendono”

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