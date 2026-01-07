TMW: "Atalanta e Fiorentina su Ngonge. Operazione in prestito con riscatto a determinate condizioni"

L'Atalanta ha mosso un primo passo verso Cyril Ngonge, ma su di lui c'è anche la Fiorentina. Sedici le presenze in questa stagione, con solo un gol e un assist. Il belga non è riuscito a integrarsi al...

L'Atalanta ha mosso un primo passo verso Cyril Ngonge, ma su di lui c'è anche la Fiorentina. Sedici le presenze in questa stagione, con solo un gol e un assist. Il belga non è riuscito a integrarsi alla perfezione in granata e per questo sono fitti i contatti per interrompere la sua esperienza e cambiare situazione. A Bergamo Ngonge potrebbe essere, probabilmente, il sostituto di Lazar Samardzic qualora si concretizzasse la cessione. Ma la valutazione è da 20 milioni di euro e per ora non si apre a un prestito con diritto di riscatto.

Ngonge piace anche alla Fiorentina. L'operazione si costruirebbe sulla formula del prestito con diritto di riscatto, obbligo a determinate condizioni. Un po' come per Brescianini, i viola potrebbero puntare sul raggiungimento della salvezza, mentre i nerazzurri probabilmente legherebbero la permanenza di Ngonge alla conquista dell'Europa nella prossima annata, ora ancora abbastanza distante ma non impossibile da raggiungere. Lo scrive Tuttomercatoweb