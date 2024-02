Il Napoli spreca l’opportunità di superare la Fiorentina, solo Ngonge la salva dalla sconfitta: è 1-1

Finisce 1-1 tra Napoli e Genoa allo stadio Maradona e la squadra di Mazzarri resta dietro alla Fiorentina in classifica Una rimonta a metà. Se contro l’Hellas Verona il Napoli era riuscito a ribaltare l’avversario nel finale, stavolta gli azzurri devono accontentarsi di un pareggio contro il Genoa. Ancora una volta una prestazione da rivedere quella della formazione di Mazzarri, che va sotto a inizio ripresa per il gol di Frendrup e solo al 90′ trova il pareggio con una bella girata di Ngonge. A fine partita il Maradona, tutt’altro che soddisfatto, fischia i campioni d’Italia.

Mazzarri è consapevole di dover fare la partita e infatti accantona il 3-5-2 per tornare al 4-3-3, come nell’ultimo successo contro il Verona. E con quest’assetto il Napoli riesce a tenere il pallino del gioco, tant’è che in tre minuti prima Simeone e poi Kvaratskhelia si rendono pericolosi: il Cholito non inquadra lo specchio della porta, mentre il campione georgiano dopo un gran dribbling spara addosso a Martinez. Ma la palla gol più importante ce l’ha Anguissa, che con un tiro da fuori area costringe il portiere rossoblù a una gran parata all’angolino.In virtù del pressing del Napoli, il Genoa si affida perlopiù a palloni in verticali sugli attaccanti per scatenare esterni e mezzali.

Gli uomini di Gilardino, quando attaccano, tentano sempre di cambiare gioco per liberare un quinto al cross per Retegui. E così facendo costruisce tre occasioni, più o meno importanti, tutte con la finalizzazione di Retegui, due volte di testa (bravo in entrambi i casi Meret a respingere) e una di destro. Nessuna delle due però passa e a fine primo tempo è giusto lo 0-0.Pronti-via, meno di due minuti del secondo tempo e il risultato si sblocca. A passare, un po’ a sorpresa, è il Genoa con una bella azione costruita dal basso. Messias strappa a destra e imbuca per Retegui, contrastato dal tocco di Natan, tutt’altro che bravo a contrastare l’italo-argentino. La palla così diventa buona per Frendrup al limite dell’area: conclusione di prima intenzione del centrocampista rossoblù, Meret sfiora ma non riesce a evitare lo 0-1.

A pochi minuti dal vantaggio genoano, Mazzarri dà uno sguardo alla panchina e decide di giocarsi il tutto per tutto: dentro Lindstrom e Ngonge per Traorè e Politano, passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 con Lindstrom largo a destra e Ngonge trequartista. Una mossa che, di fatto, schiaccia il Genoa nella propria metà campo, ma che per quasi una frazione di gioco intero non dà i suoi frutti, con pochissimi tiri in porta da parte degli azzurri. Bisogna attendere il 90′ per la rete dell’1-1: cross di Olivera, sponda di Di Lorenzo e bella girata di mancino di Ngonge, al primo vero gol con la sua nuova squadra. Dopo l’1-1 c’è il forcing finale dei partenopei, che però non riescono più a rendersi pericolosi. Finisce 1-1. Lo riporta TMW

