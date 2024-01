Orlando sicuro: “La Fiorentina prenderà Ngonge o Insigne. C’è la voglia di riportarlo in Italia”

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l’ex calciatore Massimo Orlando che si è soffermato sulla situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

Sul mercato che dice?

“La Fiorentina o Ngonge o Insigne. Credo che ci sia la voglia di riportarlo in Italia”.

Che cosa può dire la giornata in zona Champions? Più fiducia in Bologna o Fiorentina?

“Il Bologna al completo ha qualcosa in più, ma la Fiorentina ha il nome e soluzioni in più. Per il Bologna col Genoa sarà tosta. Gioca meglio il Bologna ma la Fiorentina ha più chance”.

