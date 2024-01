Bucciantini promuove Ngonge: “Fiorentina non ha uno così. Se non viene va all’Aston Villa seconda in Premier”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno e si è soffermato sul profilo di Cyril Ngonge, attaccante dell’Hellas Verona, seguito dalla Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Di tutti i nomi che sono stati fatti ce n’è uno diverso da tutti gli altri: Ngonge. Ngonge è un giocatore che la Fiorentina non ha, è un giocatore forte secondo me perchè è uno che si inventa giocate determinanti. Noi abbiamo in mente la partita di Firenze ma ha fatto cose importanti l’anno scorso per la salvezza del Verona ed ha i numeri.”

PER ARRIVARE A NGONGE LA FIORENTINA DEVE PRIMA LIBERARE BREKALO