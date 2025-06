Tuttosport: “Ikone interessa al Torino nel caso Ngonge non arrivasse alla corte granata”

Marco Baroni, nuovo allenatore del Torino, è già al lavoro per costruire la rosa in vista della prossima stagione, puntando in particolare sugli esterni offensivi per il suo 4-2-3-1. Il primo nome sul taccuino è quello di Ngonge, anche se il Napoli vorrebbe inserire l’attaccante belga nella trattativa per Milinkovic-Savic. Tuttavia, il presidente Cairo preferisce tenere separati i due discorsi. Intanto, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino osserva con interesse anche Jonathan Ikoné, destinato a lasciare la Fiorentina dopo il breve prestito al Como. Il francese potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per i granata.