Corriere dello Sport: “Fiorentina su Ngonge, concorrenza Lazio e Bologna. Ostacolo Conte”

Conte vuole un sostituto prima di dare l'ok alla cessione

La Fiorentina è interessata a Cyril Ngonge, attaccante acquistato dal Napoli nel gennaio 2024 ma poco utilizzato. Tuttavia, il giocatore non lascerà il club senza un sostituto. Ngonge è richiesto anche in Francia, dal Bologna e dalla Lazio. Antonio Conte però non vorrebbe cederlo senza prima avere un sostituto.

Si è parlato anche di uno scambio tra Napoli e Lazio che coinvolga Isaksen, con i biancocelesti che chiedono anche un conguaglio economico di 2-3 milioni. La situazione resta in evoluzione, con possibili sviluppi nell'ultima giornata di mercato prima che i dirigenti si concentrino sul prossimo match contro la Juventus. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-chiarisce-ndour-non-e-un-obiettivo-della-fiorentina-non-e-mai-partita-nessuna-trattativa/285893/