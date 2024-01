Pedullà chiarisce su Ngonge: “Se qualcuno porta i soldi il Verona lo vende. Piace alla Fiorentina”

Nel corso della diretta su Passione Fiorentina (tutti i martedi e i venerdi dalle 14), il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche di Ngonge, esterno talentuoso classe 2000 del Verona, queste le sue parole:

“Tutto questo discorso perché la necessità del Verona è quella di tenere Ngonge. Ma se qualcuno arriva con i soldi, potrebbe partire. Piace alla Fiorentina, piace anche all’estero. La scorsa estate c’erano la Lazio, il Bologna con forza e il Sassuolo in caso di partenza di Berardi. La valutazione era di 8-9 milioni, adesso siamo sui 13-14 milioni vista la prima parte di stagione. L’intenzione del Verona è quello di tenerlo fino a giugno per rivenderlo in Premier sperando in un grande finale di stagione. È un profilo da seguire”.

