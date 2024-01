Da Bologna: “La Fiorentina ha chiesto Karlsson offrendo Brekalo. Ma Thiago Motta vuole Kouamè”

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, quotidiano di Bologna, la Fiorentina avrebbe chiesto al Bologna Karlsson e in cambio avrebbe proposto Brekalo ma la società rossoblù non ha nessuna intenzione di vendere il suo esterno anche se non sta trovando lo spazio che ci si aspettava in estate, quando arrivò in serie A per 12 milioni di euro. In realtà, scrive il quotidiano, Thiago Motta avrebbe chiesto di avere in cambio Kouamè dalla Fiorentina, ma il giocatore ex Genoa è un punto fermo per Italiano.

