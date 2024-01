Nazione, Stengs è l’ultima idea della Fiorentina, servono 15 milioni. Brekalo e Ikoné verso la cessione

La Fiorentina si sta guardando intorno per regalare a Vincenzo Italiano un esterno in tempi brevi. L’Heidenheim valuta Beste 15 milioni, mentre il club viola non vuole spingersi oltre 12. Ecco perché nella giornata di ieri sono rispuntati Ngonge del Verona e Karlsson del Bologna oltre al nome nuovo di Calvin Stengs. Il prezzo? Circa 15 milioni per aggiudicarselo a titolo definitivo già a gennaio. Di certo prima di acquistare un nuovo esterno offensivo la Fiorentina cederà uno di quelli già in rosa. Brekalo e Ikoné sono i candidati. Lo scrive La Nazione.

