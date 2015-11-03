Notizie Beste Fiorentina

Gazzetta: “La Fiorentina torna su Beste, l’Heidenheim chiede 10 milioni, i viola sperano di chiudere a meno”
02 giugno 2024 09:25
Sky Sport: "La Fiorentina è sempre interessata a Beste, su di lui anche Genoa, Villareal e Everton"
28 maggio 2024 12:28
Pedullà: "La Fiorentina non ha mai cercato Beste, mai avviati contatti nemmeno con il procuratore"
05 gennaio 2024 20:09
La Fiorentina non vuole nè Stengs e nè Beste. Si cercano altri esterni, da seguire la pista Ngonge
04 gennaio 2024 12:06
Corriere dello Sport sicuro: “Beste-Fiorentina fumata bianca vicina. Ballano 3 milioni con l’Heidenheim”
04 gennaio 2024 08:55
Corriere dello Sport, doppio colpo Ngonge+Beste? Sul piatto la Fiorentina potrebbe mettere 30 milioni
03 gennaio 2024 10:25
Nazione, Stengs è l'ultima idea della Fiorentina, servono 15 milioni. Brekalo e Ikoné verso la cessione
03 gennaio 2024 10:14
Corriere dello Sport, Beste + Klostermann nel mirino della Fiorentina. Attese novità prima dell’Epifania
02 gennaio 2024 09:29
Nazione, la Fiorentina ha offerto 11 milioni per Beste all’Heidenheim: ma arriva il primo no. Chiesti 15 milioni
29 dicembre 2023 09:30
Corriere dello Sport, esterno? Beste il prescelto, la Fiorentina punta 15 milioni. Ora ha ingaggio da 500 mila euro
27 dicembre 2023 09:32
Gazzetta, Beste in pole, costa 8-10 milioni. Laurienté l’alternativa piena di ostacoli. C’è anche De La Vega
27 dicembre 2023 09:31
Corriere Fiorentino: "Beste il nome in pole per numeri e costo. Laurienté inarrivabile"
24 dicembre 2023 08:33
Dalla Germania: "Fiorentina interessata a Beste, esterno sinistro dell'Heidenheim"
06 dicembre 2023 14:45
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