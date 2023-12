Corriere dello Sport, esterno? Beste il prescelto, la Fiorentina punta 15 milioni. Ora ha ingaggio da 500 mila euro

La Fiorentina punta 15 milioni per avere Beste. Il mancino tedesco dell’Heidenheim è il prescelto per il ruolo d’esterno d’attacco. Ha quasi 25 anni e sta brillando in Bundesliga. Se la proprietà valuterà che vi possano essere i margini per fare un sacrificio economico sul mercato, verrà fatto. La priorità come detto è l’esterno offensivo. Un ruolo sul quale in tutte le recenti sessioni invernali la Fiorentina ha scelto di fare investimenti e che stavolta potrebbe portare a Jan-Niklas Beste, mancino dell’Heidenheim che ha già collezionato cinque gol e otto assist in Germania. Ha caratteristiche che ben si sposano con quello che cerca la Fiorentina: giovane età (è un ’99), facilità nel trovare il gol e propensione a fare la fase di non possesso. Anche i costi sono abbordabili: il valore di Beste non dovrebbe discostarsi dai 15 milioni mentre l’ingaggio del tedesco si aggira sui 500mila euro. Lo scrive il Corriere dello Sport.