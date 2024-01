La Fiorentina non vuole nè Stengs e nè Beste. Si cercano altri esterni, da seguire la pista Ngonge

La Fiorentina vuole un esterno in questo mercato di gennaio. Alla prima necessità di rinforzare il ruolo dato il rendimento non esaltante degli esterni in rosa (Nico Gonzalez escluso) si è aggiunta un’altra necessità, quella di provare a colmare quelle che saranno le assenze in questo mese di gennaio. Nico Gonzalez resterà fuori almeno fino alla Supercoppa, stesso discorso per Sottil mentre Kouamè è impegnato in Coppa d’Africa.

La società viola sta sondando diversi giocatori, tra questi non ci sono Beste e Stengs. Il primo è un esterno tedesco classe 1999 che gioca nell’Heidenheim, il secondo è l’esterno olandese del Feyenoord classe 1998. Su di loro non c’è l’interesse della Fiorentina che fino a questo momento non è andata su di loro nè ha parlato con i rispettivi club di appartenenza anche se il loro procuratore spinge per questa soluzione e cerca di alimentare queste voci. Restano però da seguire altre piste, come quella di Ngonge del Verona. Il classe 2000 può lasciare la squadra rossoblù davanti ad un’offerta di 10 milioni date le condizioni economiche precarie del club. La Fiorentina segue con molta interesse la situazione.

LA GAZZETTA CONFERMA IL NOME DI NGONGE