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Notizie Stengs Fiorentina

Stop per Stengs del Pisa: pressoché certa la sua assenza per la gara contro la Fiorentina

21 settembre 2025 15:29

La Fiorentina non vuole nè Stengs e nè Beste. Si cercano altri esterni, da seguire la pista Ngonge

04 gennaio 2024 12:06

Nazione, Stengs è l'ultima idea della Fiorentina, servono 15 milioni. Brekalo e Ikoné verso la cessione

03 gennaio 2024 10:14

Radio Sportiva rivela: "La Fiorentina sta pensando di vendere Ikonè. Al suo posto c'è Stengs"

02 gennaio 2024 23:03

TMW, Priorità della Fiorentina è l'esterno d'attacco. Tra Ngonge e Beste spunta Stengs del Feyenoord

02 gennaio 2024 18:32

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