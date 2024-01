TMW, Priorità della Fiorentina è l’esterno d’attacco. Tra Ngonge e Beste spunta Stengs del Feyenoord

Una delle priorità della Fiorentina, in questa sessione invernale di mercato, è la ricerca di un esterno d’attacco che possa integrarsi nel reparto offensivo di mister Vincenzo Italiano, orfano dell’infortunato Nico Gonzalez (l’argentino tronerà a disposizione non prima di fine gennaio). Così, oltre a Cyril Ngonge – tra i più positivi nel Verona fino a questo momento – i contatti nelle ultime ore ci sono stati anche per Jan-Niklas Beste, esterno classe ’99 che l’anno scorso fu uno dei principali fautori della promozione dell’Heidenheim con 12 gol e 13 assist in 34 partite e quest’anno sta mettendo su ottimi numeri anche in Bundesliga, con 5 reti e 8 assist in appena 14 presenze. Si tratta di un giocatore veloce e tecnico che vale intorno ai 15 milioni.

Spunta anche anche Stengs

I nomi caldi per la Fiorentina, però, non finiscono qui. Nel mirino degli uomini mercato, che in queste ore stanno valutando profili e costi, c’è anche Calvin Stengs del Feyenoord. Lo stesso calciatore, classe 1998, lo scorso ottobre, dopo la vittoria per 3-1 sulla Lazio nella partita valevole per il 3° turno della fase a gironi di Champions League, aveva aperto ad un possibile trasferimento in Serie A: “Se mi piacerebbe giocare in Italia? Per ora sono concentrato solo sul Feyenoord, ma sì, in futuro sarebbe bello giocare in Serie A”. Lo scrive TMW.

