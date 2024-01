Da Salerno, Arrivate 4 proposte ufficiali alla Salernitana per Dia. In Italia offerte di Fiorentina e Milan

Definita la cessione di Mazzocchi al Napoli (contratto firmato: domani mattina visite mediche, 3 milioni di euro nelle casse societarie), la Salernitana proverà a collocare altrove altri calciatori prima della fine di questa settimana. Naturalmente il principale indiziato è Boulayè Dia, convocato per la prossima coppa d’Africa e da tempo desideroso di trovare una nuova sistemazione.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, sul tavolo di Iervolino e Sabatini sono arrivate quattro offerte ufficiali: Fiorentina e Milan in Italia, Eintracht Francoforte e West Ham all’estero. La Salernitana è rassegnata all’idea di incassare una cifra inferiore a quanto preventivato, anche più bassa della famosa clausola valida fino a metà mese. L’obiettivo è cederlo per almeno 16 milioni di euro senza contropartite tecniche: la sensazione è che stavolta l’addio ci sarà e che quella del 22 dicembre sia stata la sua ultima apparizione all’Arechi con la maglia granata.

Una volta salutato Dia, la Salernitana andrà a caccia di un bomber. Valutazioni in corso su Bonazzoli: lo staff tecnico ha chiesto anzitutto una prima punta, con caratteristiche ben precise. Il “pistolero” tornerebbe solo se andassero via anche altri calciatori nel reparto offensivo. Il Verona da tempo ha dato l’assenso e ha proposto Djuric, tuttavia per ora il ritorno non è stato preso in considerazione dal direttore generale. Defrel piace.

IL MILAN PROVA A BATTERE SUL TEMPO LA FIORENTINA PER TERRACCIANO