Stop per Stengs del Pisa: pressoché certa la sua assenza per la gara contro la Fiorentina

Il calciatore del Pisa, Calvin Stengs, ha rimediato un infortunio che potrebbe pregiudicare la sua presenza per la gara contro la Fiorentina

Quando manca sempre meno alla trasferta di Napoli arriva una brutta notizia per il Pisa: Calvin Stengs si è fermato durante l’allenamento odierno. Il giocatore ha avvertito un dolore intenso all’adduttore e non è riuscito a proseguire la seduta, lasciando il campo accompagnato dallo staff medico. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un risentimento muscolare, ma la sensazione è che lo stop possa essere tutt’altro che leggero. Filtra un po’ di preoccupazione dallo staff, in attesa degli esami strumentali che verranno effettuati nelle prossime 48 ore. La società ha fatto sapere che sarà diffuso un comunicato al termine degli accertamenti. Le prime stime parlano di un’assenza che potrebbe andare dalle due settimane a oltre un mese, a seconda dell’esito degli esami. Lo riporta quinewspisa.it