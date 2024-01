Gazzetta, Ngonge vuole restare in Italia, Fiorentina in vantaggio affonderà il colpo? Sullo sfondo Dia 

La Fiorentina sta monitorando vari nomi, soprattutto all’estero. In Italia invece è monitorato Ngonge: il Verona ha l’offerta dell’Aston Villa (10 milioni), ma il calciatore preferisce rimanere in Italia e questo è un vantaggio per la Fiorentina che tuttavia dovrebbe fare un affondo immediato, cosa non avvenuta la scorsa estate quando era già nel mirino. Un po’ come è successo con Dia della Salernitana che ora rispunta, ma un centravanti ora non sembra la priorità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

