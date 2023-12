Corriere Fiorentino: “Beste il nome in pole per numeri e costo. Laurienté inarrivabile”

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola evidenzia le due aree in cui la Fiorentina si dovrà muovere, una volta che avrà ufficialmente registrato la conferma da parte di Nzola sulla sua non partecipazione alla Coppa d’Africa. Quanto al terzino destro, il quotidiano scrive che viene tenuto d’occhio Faraoni del Verona dopo aver valutato Mazzocchi della Salernitana, mentre sull’esterno alto si fa largo il nome di Jan-Niklas Beste dell’Heidenheim, che per numeri (5 gol e 8 assist), costo (Laurienté con 25 milioni sembra inarrivabile) e freschezza (di sicuro più di Insigne dopo due anni in MLS) è quello che convince di più al momento.

