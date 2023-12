Gazzetta, Beste in pole, costa 8-10 milioni. Laurienté l’alternativa piena di ostacoli. C’è anche De La Vega

Il principale nome monitorato ad ora è quello di Niklas Beste, 24enne dell’Heidenheim, che avrebbe numeri giusti e continuità. É uno dei calciatori più utilizzati in Bundesliga ed è stato assente soltanto nell’ultima uscita contro il Friburgo perché influenzato. Profilo ideale per la Fiorentina, potenzialmente un rinforzo immediato. Anche il costo è accessibile perché valutato 8-10 milioni di euro e nelle 13 presenze in campionato ha segnato 5 gol e servito 8 assist.

Costa più del doppio, ma continua a piacere Armand Laurienté del Sassuolo. In questo caso l’ostacolo è doppio: la richiesta economica e la situazione di classifica dei neroverdi. Rimane comunque un nome da monitorare e certamente più pronto rispetto a Pedro de la Vega, 22 anni, del Lanus, che avrebbe bisogno di tempo per adattarsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.