Corriere dello Sport, Beste + Klostermann nel mirino della Fiorentina. Attese novità prima dell’Epifania

La Fiorentina guarda in Germania nel giorno dell’apertura del mercato. Un vero e proprio “pacchetto” quello che sta puntando la dirigenza per regalare rinforzi a Italiano a gennaio: sono Jan-Niklas Beste e Lukas Klostermann.

Visti gli stop di Gonzalez e Sottil e con Kouamé in Coppa d’Africa. I due elementi piacciono, anche per il rapporto qualità-prezzo visto che soprattutto l’Heidenheim è neopromosso in Bundesliga. Beste è infatti mancino, ha qualità e sa fare entrambe le fasi. Potrebbe arrivare per non più di 12 milioni di euro. Novità prima dell’Epifania. Lo scrive il Corriere dello Sport.

