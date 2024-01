Pedullà: “La Fiorentina non ha mai cercato Beste, mai avviati contatti nemmeno con il procuratore”

Nel corso della diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina (tutti i martedi e i venerdi dalle 14), il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche della situazione riguardante Beste e Stengs, due esterni dati per vicini alla Fiorentina senza mai esserlo realmente, queste le sue parole:

“Quando dai dei nomi ad un passo dalla Fiorentina, come avvenuto per Beste, dovresti chiedere scusa e spiegare perchè hai raccontato qualcosa di non verp, perchè non ci sono stati nemmeno contatti con il procuratore, mai stata una trattativa, mai stato nemmeno in orbita Fiorentina. Ti chiedono come mai non è arrivato ma non c’è mai stato nulla. Sicuramente verrà preso un esterno, visti gli infortuni di Sottil e Nico Gonzalez e considerata la cessione possibile di Brekalo e va capito se ti offrono per lui 5/8 milioni. Stengs? Lui Ha fatto la fortuna di Gimenez, ma non c’è nient’altro, è un esterno molto forte, è un grandissimo giocatore. Se decidesse di andare via, potrebbe andare in Inghilterra. Ma non c’è nessuna trattativa con la Fiorentina”

