Corriere dello Sport sicuro: “Beste-Fiorentina fumata bianca vicina. Ballano 3 milioni con l’Heidenheim”

Cresce l’ottimismo in casa Fiorentina per chiudere in fretta l’accordo con l’Heidenheim per Jan-Niklas Beste. Il club viola sente di avere in pugno il giocatore, forte di un’intesa da tempo raggiunta con l’entourage dell’esterno e di un’opera di convincimento con la società tedesca che, nel giro di non molto, potrebbe portare alla fumata bianca. La distanza economica circa la valutazione del cartellino del classe ’99 è ancora ragguardevole (3 milioni di euro, tra quella che è stata l’ultima proposta dei toscani – 12 milioni – e quella che invece è da settimane la richiesta dei rossoblù, ovvero 15) eppure nelle segrete stanze del Viola Park il sentore è che la manovra di “sfinimento” messa in atto dall’area tecnica porterà presto ai frutti sperati.

I tempi? Possibilmente entro una settimana, ovvero nel tempo in cui Vincenzo Italiano si attende il primo innesto di una campagna acquisti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

