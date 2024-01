Corriere dello Sport, doppio colpo Ngonge+Beste? Sul piatto la Fiorentina potrebbe mettere 30 milioni 

La dirigenza della Fiorentina sarebbe tentata di mettere a disposizione di Italiano un’ala pronta all’uso con esperienza in Serie A, più un profilo in arrivo dall’estero. I nomi sul taccuino dell’area tecnica sono due: il mancino Jan-Niklas Beste dell’Heidenheim e quello di Cyril Ngonge del Verona. Per il tedesco dell’Heidenheim contatti anche ieri, col giocatore che ha fatto capire di voler accettare la Fiorentina. Il calciatore scaligero piace in particolare a Italiano. Oltre a fare l’esterno di destra, pur essendo anche lui mancino, può essere utilizzato come sotto punta. L’esborso totale per il possibile doppio colpo ammonta più o meno a 30 milioni, circa 15 a testa. La Fiorentina ha dalla sua la disponibilità economica e soprattutto due posti liberi nella lista dei 25. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO, LA FIORENTINA DOVE TRASLOCA? SITUAZIONE COMPLICATA IN TOSCANA, GLI STADI SONO TUTTI FATISCENTI