Sky Sport: “La Fiorentina è sempre interessata a Beste, su di lui anche Genoa, Villareal e Everton”

Secondo la versione Tedesca di Sky Sport la Fiorentina sarebbe da ancora interessata a Jan-Niklas Beste esterno offensivo dell’Heidenheim che ha segnato 8 goal e messo a referto 13 assist in stagione, su di lui ci sono anche Everton, Villareal, Genoa e Galatasaray ma in realtà l’esterno preferirebbe rimanere in Germania. L’heidenheim vorrebbe ricevere una cifra intorno ai 10 milioni di euroma più realisticamente la cifra sarà del trasferimento sarà intorno ai 5-7 milioni.

BARAK PROVATO A SORPRESA TRA I TITOLARI