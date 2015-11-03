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Notizie Karlsson Fiorentina

La parabola discendente di Karlsson: lo voleva Italiano alla Fiorentina, il flop a Bologna e ora va al Lecce

03 gennaio 2025 18:26

Dalla possibilità di averlo a Firenze all'esclusione dalla lista Champions. Italiano si è ricreduto su Karlsson?

05 settembre 2024 10:59

Nazione, la Fiorentina vuole Karlsson, c’è l’ok di Italiano. Ikoné la contropartita per convincere il Bologna?

05 gennaio 2024 08:32

Gazzetta: “La Fiorentina ha offerto Ikoné al Bologna, idea scambio di prestiti con Karlsson ma pista complicata”

04 gennaio 2024 09:06

Da Bologna: "La Fiorentina ha chiesto Karlsson offrendo Brekalo. Ma Thiago Motta vuole Kouamè"

03 gennaio 2024 13:25

Nazione: “Fiorentina-Bologna contatti fra i due club. Karlsson-Brekalo prende piede l’idea di uno scambio”

29 dicembre 2023 09:34

Di Vaio spegne le speranze dei tifosi della Fiorentina: "Karlsson non si muove da Bologna a gennaio"

28 dicembre 2023 14:08

Nazione, Karlsson alla Fiorentina e Brekalo come contropartita al Bologna? Laurienté pia a, suggestione Insigne 

28 dicembre 2023 09:32

Corriere Fiorentino, Italiano vuole un esterno alla Nico. Torna di moda Karlsson poco utilizzato dal Bologna

19 dicembre 2023 09:49

Retroscena Karlsson, in estate la Fiorentina lo aveva in mano ma non c'era posto sugli esterni in rosa

15 novembre 2023 18:55

Karlsson da ex obiettivo della Fiorentina alle 4 panchine di fila a Bologna. Thiago Motta non lo vede

28 ottobre 2023 18:35

Cm.com scrive: "Sondaggio della Fiorentina per Karlsson, stella dell'AZ. Lo vuole anche il Napoli"

11 luglio 2023 23:26

Gazzetta scrive: "La Fiorentina muove passi concreti per Karlsson, esterno dell'AZ. Costa 20 milioni"

02 aprile 2023 15:54

Gazzetta, Italiano ha detto alla Fiorentina che non vuole un trequartista e ha chiesto un'ala

31 dicembre 2022 13:31

Gazzetta, alla Fiorentina ora serve un esterno: idea Karlsson dell’Az Alkmaar. Resiste pista Boga

31 dicembre 2022 09:38

Cor. Sport, Fiorentina ha dubbi su condizioni di Gonzalez e Sottil. Pronte offerte per Karlsson e Biuk

23 dicembre 2022 12:26

Gazzetta, la Fiorentina piomba sull'esterno svedese Karlsson. Su di lui c'è anche il Napoli

23 dicembre 2022 08:58

Compagnoni: "Alla Fiorentina il centravanti non arriverà. Servono due esterni d'attacco. Ecco i nomi"

10 dicembre 2020 17:59

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