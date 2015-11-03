Notizie Karlsson Fiorentina

La parabola discendente di Karlsson: lo voleva Italiano alla Fiorentina, il flop a Bologna e ora va al Lecce
03 gennaio 2025 18:26
Dalla possibilità di averlo a Firenze all'esclusione dalla lista Champions. Italiano si è ricreduto su Karlsson?
05 settembre 2024 10:59
Nazione, la Fiorentina vuole Karlsson, c’è l’ok di Italiano. Ikoné la contropartita per convincere il Bologna?
05 gennaio 2024 08:32
Gazzetta: “La Fiorentina ha offerto Ikoné al Bologna, idea scambio di prestiti con Karlsson ma pista complicata”
04 gennaio 2024 09:06
Da Bologna: "La Fiorentina ha chiesto Karlsson offrendo Brekalo. Ma Thiago Motta vuole Kouamè"
03 gennaio 2024 13:25
Nazione: “Fiorentina-Bologna contatti fra i due club. Karlsson-Brekalo prende piede l’idea di uno scambio”
29 dicembre 2023 09:34
Di Vaio spegne le speranze dei tifosi della Fiorentina: "Karlsson non si muove da Bologna a gennaio"
28 dicembre 2023 14:08
Nazione, Karlsson alla Fiorentina e Brekalo come contropartita al Bologna? Laurienté pia a, suggestione Insigne
28 dicembre 2023 09:32
Corriere Fiorentino, Italiano vuole un esterno alla Nico. Torna di moda Karlsson poco utilizzato dal Bologna
19 dicembre 2023 09:49
Retroscena Karlsson, in estate la Fiorentina lo aveva in mano ma non c'era posto sugli esterni in rosa
15 novembre 2023 18:55
Karlsson da ex obiettivo della Fiorentina alle 4 panchine di fila a Bologna. Thiago Motta non lo vede
28 ottobre 2023 18:35
Cm.com scrive: "Sondaggio della Fiorentina per Karlsson, stella dell'AZ. Lo vuole anche il Napoli"
11 luglio 2023 23:26
Gazzetta scrive: "La Fiorentina muove passi concreti per Karlsson, esterno dell'AZ. Costa 20 milioni"
02 aprile 2023 15:54
Gazzetta, Italiano ha detto alla Fiorentina che non vuole un trequartista e ha chiesto un'ala
31 dicembre 2022 13:31
Gazzetta, alla Fiorentina ora serve un esterno: idea Karlsson dell’Az Alkmaar. Resiste pista Boga
31 dicembre 2022 09:38
Cor. Sport, Fiorentina ha dubbi su condizioni di Gonzalez e Sottil. Pronte offerte per Karlsson e Biuk
23 dicembre 2022 12:26
Gazzetta, la Fiorentina piomba sull'esterno svedese Karlsson. Su di lui c'è anche il Napoli
23 dicembre 2022 08:58
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