Nazione, Karlsson alla Fiorentina e Brekalo come contropartita al Bologna? Laurienté pia a, suggestione Insigne 

Se in uscita il nome sembra quello di Brekalo, in entrata l’ultima idea arriva da Bologna. Si tratta dello svedese Karlsson (valore 10 milioni) per il quale però, proprio Brekalo potrebbe essere la pedina di scambio giusto. Laurientè? Piace, sia chiaro, ma il Sassuolo non farà sconti. Acquisto a titolo definitivo (23 milioni, magari diluiti in tranche) e niente soluzioni a metà (come il prestito). Rimane da monitorare anche la mossa (suggestiva) relativa a Insigne. La volontà del giocatore di tornare in Italia e le esigenze offensive della Fiorentina sembrano un mix giusto per riflettere. Poi ci sarebbero da affrontare i problemi finanziari. Più complicata la questione ingaggio che non ’liberare’ il cartellino dal Toronto. Lo scrive La Nazione.