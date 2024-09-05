Dalla possibilità di averlo a Firenze all'esclusione dalla lista Champions. Italiano si è ricreduto su Karlsson?

La stima di Italiano nei confronti di Karlsson è cambiato negli ultimi 9 mesi, dalla possibilità di averlo in Viola all'esclusione dall'Europa

Tra le questioni centrali in casa Bologna, spicca senza dubbio quella riguardante Jesper Karlsson. Dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi, influenzata da diversi infortuni, l'ex calciatore dell'AZ Alkmaar non è riuscito a convincere Vincenzo Italiano, ex tecnico della Fiorentina, che lo ha persino escluso dalla lista Champions.

Eppure, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore nato a Karlsruhe aveva manifestato interesse per Karlsson già durante il suo periodo a Firenze. Thiago Motta, infatti, aveva persino avanzato una proposta di scambio di prestiti con Ikoné, ipotesi che però non si concretizzò nel mercato di gennaio scorso. Ora spetterà al campo, e in particolare al campionato di Serie A, stabilire il futuro di Karlsson, che dovrà dimostrare il proprio valore per riconquistare la fiducia e scongiurare un'eventuale cessione già nella prossima finestra di mercato.

Martinelli protagonista con la Nazionale U19

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