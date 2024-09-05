Labaro Viola

Martinelli protagonista con l'Italia U19, para un rigore nel 2-2 contro l'Inghilterra. Caprini e Fortini subentrati dalla panchina

Nel pomeriggio di ieri è stato protagonista il giovanissimo portiere viola, Tommaso Martinelli, nel 2-2 contro l'Inghilterra parando un rigore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2024 10:31
Martinelli protagonista con l'Italia U19, para un rigore nel 2-2 contro l'Inghilterra. Caprini e Fortini subentrati dalla panchina -
News
Fiorentina
Martinelli
Italia U19
Condividi

Nel pomeriggio di ieri, la Nazionale Under 19 ha iniziato la sua partecipazione al torneo internazionale amichevole in Croazia con un pareggio, facendosi rimontare sul 2-2 dall'Inghilterra nella prima giornata della competizione, che si svolgerà fino al 10 settembre. Gli Azzurrini sono passati in vantaggio al 3° minuto grazie a Seydou Fini, attaccante dell'Excelsior Rotterdam, per poi raddoppiare al 39° con un gol di Diego Sia, giocatore del Milan.

Tuttavia, gli inglesi hanno ridotto lo svantaggio al 44° minuto con Ethan Wheatley, attaccante del Manchester United. Nel secondo tempo, il portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli, ha parato un rigore al 55°, calciato dal giovane talento dell'Arsenal, Ethan Nwaneri, classe 2007. Nonostante la brillante prestazione, la formazione guidata da Will Antwi ha trovato il gol del definitivo 2-2 all'86° minuto grazie al difensore dell'Arsenal, Ayden Heaven.

Gli altri due giocatori della Fiorentina, Caprini e Fortini, sono subentrati dalla panchina. L'Italia tornerà in campo sabato 7 settembre alle ore 15 presso lo stadio Podravina di Ludbreg, dove affronterà la Germania.

"Gudmundsson tornerà a Firenze venerdì, può esserci a Bergamo"

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-partira-lunedi-per-il-processo-in-islanda-tornera-a-firenze-venerdi-a-bergamo-puo-esserci/267066/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok