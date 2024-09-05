Martinelli protagonista con l'Italia U19, para un rigore nel 2-2 contro l'Inghilterra. Caprini e Fortini subentrati dalla panchina

Nel pomeriggio di ieri è stato protagonista il giovanissimo portiere viola, Tommaso Martinelli, nel 2-2 contro l'Inghilterra parando un rigore

Nel pomeriggio di ieri, la Nazionale Under 19 ha iniziato la sua partecipazione al torneo internazionale amichevole in Croazia con un pareggio, facendosi rimontare sul 2-2 dall'Inghilterra nella prima giornata della competizione, che si svolgerà fino al 10 settembre. Gli Azzurrini sono passati in vantaggio al 3° minuto grazie a Seydou Fini, attaccante dell'Excelsior Rotterdam, per poi raddoppiare al 39° con un gol di Diego Sia, giocatore del Milan.

Tuttavia, gli inglesi hanno ridotto lo svantaggio al 44° minuto con Ethan Wheatley, attaccante del Manchester United. Nel secondo tempo, il portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli, ha parato un rigore al 55°, calciato dal giovane talento dell'Arsenal, Ethan Nwaneri, classe 2007. Nonostante la brillante prestazione, la formazione guidata da Will Antwi ha trovato il gol del definitivo 2-2 all'86° minuto grazie al difensore dell'Arsenal, Ayden Heaven.

Gli altri due giocatori della Fiorentina, Caprini e Fortini, sono subentrati dalla panchina. L'Italia tornerà in campo sabato 7 settembre alle ore 15 presso lo stadio Podravina di Ludbreg, dove affronterà la Germania.

"Gudmundsson tornerà a Firenze venerdì, può esserci a Bergamo"

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